O Maxi Shopping Jundiaí recebe, até o dia 14 de janeiro, a exposição e venda de artesanatos em prol do Instituto Galeão Coutinho, entidade reconhecida como de Utilidade Pública e que atua há mais de 60 anos em Jundiaí.

A mostra está localizada no Espaço Maxi Comunidade e reúne uma variedade de produtos artesanais, como papelaria criativa, agendas personalizadas, velas e itens de saboaria, pedras e incensos, peças de costura criativa, acessórios, terrários e arranjos de Natal. Os preços são acessíveis, a partir de R$ 8, tornando a iniciativa uma opção para quem deseja presentear e, ao mesmo tempo, contribuir com uma causa social neste período de festas.

