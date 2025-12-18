18 de dezembro de 2025
OPÇÕES DE PRESENTES

Maxi Comunidade expõe trabalhos em prol do Galeão Coutinho

Artigos de papelaria criativa estão entre as opções presentes
O Maxi Shopping Jundiaí recebe, até o dia 14 de janeiro, a exposição e venda de artesanatos em prol do Instituto Galeão Coutinho, entidade reconhecida como de Utilidade Pública e que atua há mais de 60 anos em Jundiaí.

A mostra está localizada no Espaço Maxi Comunidade e reúne uma variedade de produtos artesanais, como papelaria criativa, agendas personalizadas, velas e itens de saboaria, pedras e incensos, peças de costura criativa, acessórios, terrários e arranjos de Natal. Os preços são acessíveis, a partir de R$ 8,  tornando a iniciativa uma opção para quem deseja presentear e, ao mesmo tempo, contribuir com uma causa social neste período de festas.

Os recursos arrecadados com as vendas serão destinados às atividades do Instituto Galeão Coutinho. A instituição oferece às crianças um ambiente seguro, acolhedor e planejado para estimular o brincar, a criatividade e o desenvolvimento integral.

Serviço
A exposição está instalada no Espaço Maxi Comunidade, localizado no Piso 2 (G3 Leste) do Maxi Shopping Jundiaí, e pode ser visitada até 14 de janeiro de 2026.

