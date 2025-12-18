18 de dezembro de 2025
FIM DE ANO

Ipem-SP alerta sobre os cuidados na decoração das festas

Por Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Banco de Imagens
A época mais iluminada do ano exige atenção redobrada para evitar acidentes
No mês de dezembro, as decorações das festas de fim de ano estão presentes em casas, ruas e no comércio. A época mais iluminada do ano exige atenção redobrada para evitar acidentes. Nesse contexto, o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, alerta para o uso e a instalação de enfeites luminosos, que podem esconder improvisos, adaptações e irregularidades que colocam em risco a segurança da família.
 
O risco de acidentes envolvendo eletricidade pode afetar crianças e animais de estimação, seja ao manusearem enfeites, ao colocarem plugues de luminárias natalinas na boca ou ao se enroscarem nos fios.

Para garantir uma decoração segura, confira as orientações do instituto:
 
- É importante que o consumidor assegure que a decoração luminosa seja instalada com segurança e verifique se os produtos adquiridos são de qualidade e certificados pelo Inmetro, contendo as informações obrigatórias, como os dados do fabricante ou importador, o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e o país de origem. Todas as informações devem estar escritas em português;
 
- É necessário obedecer às recomendações de cada produto, como instruções de uso, indicações de potência e a referência de tensão, além de evitar o compartilhamento de tomadas e o uso de adaptações;
 
- Para evitar sobrecarga de energia, busque a orientação de um eletricista para avaliar a capacidade das instalações elétricas;
 
- Confira a voltagem dos equipamentos que serão ligados;
 
- Providencie a substituição de fios desencapados;
 
- Não deixe tomadas ou conexões expostas ao sol ou à chuva;
 
- Não passe fios por debaixo de tapetes ou por trás de cortinas;
 
- Não manuseie luzes e enfeites com as mãos ou os pés molhados;
 
- Estabeleça um horário para ligar e desligar os enfeites luminosos;
 
- Sempre que sair de casa, desligue todos os equipamentos da tomada. Dessa forma, você evita acidentes e ainda utiliza a energia de maneira consciente.

