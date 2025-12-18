No mês de dezembro, as decorações das festas de fim de ano estão presentes em casas, ruas e no comércio. A época mais iluminada do ano exige atenção redobrada para evitar acidentes. Nesse contexto, o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, alerta para o uso e a instalação de enfeites luminosos, que podem esconder improvisos, adaptações e irregularidades que colocam em risco a segurança da família.
O risco de acidentes envolvendo eletricidade pode afetar crianças e animais de estimação, seja ao manusearem enfeites, ao colocarem plugues de luminárias natalinas na boca ou ao se enroscarem nos fios.
LEIA TAMBÉM:
Para garantir uma decoração segura, confira as orientações do instituto:
- É importante que o consumidor assegure que a decoração luminosa seja instalada com segurança e verifique se os produtos adquiridos são de qualidade e certificados pelo Inmetro, contendo as informações obrigatórias, como os dados do fabricante ou importador, o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e o país de origem. Todas as informações devem estar escritas em português;
- É necessário obedecer às recomendações de cada produto, como instruções de uso, indicações de potência e a referência de tensão, além de evitar o compartilhamento de tomadas e o uso de adaptações;
- Para evitar sobrecarga de energia, busque a orientação de um eletricista para avaliar a capacidade das instalações elétricas;
- Confira a voltagem dos equipamentos que serão ligados;
- Providencie a substituição de fios desencapados;
- Não deixe tomadas ou conexões expostas ao sol ou à chuva;
- Não passe fios por debaixo de tapetes ou por trás de cortinas;
- Não manuseie luzes e enfeites com as mãos ou os pés molhados;
- Estabeleça um horário para ligar e desligar os enfeites luminosos;
- Sempre que sair de casa, desligue todos os equipamentos da tomada. Dessa forma, você evita acidentes e ainda utiliza a energia de maneira consciente.