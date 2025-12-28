Nascida em Jundiaí, Daniela Galego foi uma das indicadas ao Prêmio Caboré deste ano, a maior premiação da publicidade no país, considerada o Oscar dos profissionais da área, que inovam e contribuem para o avanço da publicidade no Brasil, como define o Grupo Meio & Mensagem, organizador do prêmio.
Daniela, que tem mais de 25 anos de experiência na indústria digital brasileira, principalmente gerenciando o relacionamento comercial com anunciantes e agências e atuando, nos últimos 10 anos, com maior foco na indústria de Ad Tech, concorreu na categoria Profissional de Veículo, pela atuação na Uber Ads.
“Comecei a minha carreira na área de marketing do primeiro provedor de acesso à internet do país, Mandic. Depois trabalhei por mais de 12 anos em agências de publicidade de grandes grupos como WPP e Dentsu, atendendo diversos clientes, marcas e segmentos em desenvolvimento de sites e campanhas digitais. Depois migrei para empresas de tecnologia e plataformas de mídia, como Microsoft, Verizon Media e Yahoo. Nesta última, fui responsável por toda a área de vendas do Brasil”, conta ela.
Atualmente, Daniela estrutura a comunicação da Uber Advertising Brasil junto ao mercado do país. “Hoje, sou Head da Uber Advertising Brasil, onde, há cerca de três anos, cheguei para estruturar a linha de negócio dentro da Uber, sendo responsável por apresentar a oferta de publicidade das plataformas de mobilidade ao mercado local, ajudando agências e marcas a aproveitarem a melhor oportunidade para se conectar com os consumidores e atingir seus objetivos de negócios.” E, por este trabalho, ela recebeu a gaiola, o convite do Caboré aos finalistas. Inspirado na corujinha caburé, o prêmio faz alusão ao animal com inteligência privilegiada e atenta a tudo o que ocorre na floresta.
Para Daniela, receber a gaiola foi, “sem sombra de dúvidas, um dos dias mais marcantes” de sua trajetória profissional. “A chegada da gaiola foi um momento muito celebrado, aquela ‘ficha’ que demorou uns dias para cair. Até hoje ainda penso na magnitude disso e me sinto grata e imensamente feliz pela minha trajetória até aqui”, celebra. “A indicação ao Caboré neste momento da minha vida é um reconhecimento, não só pessoal, da minha carreira, mas principalmente da consolidação do trabalho que venho construindo nos últimos três anos. Não posso deixar de olhar para a Uber, que me deu uma oportunidade única de construir um novo negócio e me deu um espaço importante para conectar e impactar o mercado com um produto único, que mudou a vida das pessoas culturalmente, socialmente e economicamente, e também abriu novas oportunidades para o mercado publicitário”, diz a profissional, também agradecendo à equipe, que, junto dela, faz a comunicação da empresa chegar até onde é preciso.
Filha de Edna e José Antonio Galego, Daniela é do interior do estado e atua em um mercado que acontece em São Paulo, mas lembra que não é exceção. “Não sou a primeira jundiaiense, Aline Moda, minha amiga, conterrânea, companheira de jornada e hoje uma das mulheres mais potentes do mercado digital brasileiro, foi indicada e premiada em 2020 nesta mesma categoria. Tenho orgulho de olhar para esse caminho trilhado”, comenta, apesar de reconhecer os esforços para alcançar conquistas no mercado e lembrar que os profissionais da publicidade brasileira são plurais, de diversas regiões do país.
Mãe de Daniela, Edna Galego conta que a notícia da indicação foi especial em casa. “Ela nos ligou e contou que recebeu a gaiola. Ela disse que foi indicada entre três profissionais do Brasil no Caboré. Ficamos superfelizes e fomos junto com ela para a premiação.” O prêmio tem 14 categorias e cada uma delas tem três finalistas. Daniela foi finalista na categoria Profissional de Veículo.
“Mais do que nunca, me sinto ainda mais energizada em continuar crescendo como profissional, inspirando outras mulheres a conquistar seus espaços e principalmente seguir colocando as pessoas no centro. Quero continuar humanizando a conversa, valorizando as trocas verdadeiras, desenvolvendo talentos e construindo pontes que conectem ideias, perspectivas e oportunidades em um setor tão dinâmico”, finaliza a publicitária.