Nascida em Jundiaí, Daniela Galego foi uma das indicadas ao Prêmio Caboré deste ano, a maior premiação da publicidade no país, considerada o Oscar dos profissionais da área, que inovam e contribuem para o avanço da publicidade no Brasil, como define o Grupo Meio & Mensagem, organizador do prêmio.

Daniela, que tem mais de 25 anos de experiência na indústria digital brasileira, principalmente gerenciando o relacionamento comercial com anunciantes e agências e atuando, nos últimos 10 anos, com maior foco na indústria de Ad Tech, concorreu na categoria Profissional de Veículo, pela atuação na Uber Ads.

“Comecei a minha carreira na área de marketing do primeiro provedor de acesso à internet do país, Mandic. Depois trabalhei por mais de 12 anos em agências de publicidade de grandes grupos como WPP e Dentsu, atendendo diversos clientes, marcas e segmentos em desenvolvimento de sites e campanhas digitais. Depois migrei para empresas de tecnologia e plataformas de mídia, como Microsoft, Verizon Media e Yahoo. Nesta última, fui responsável por toda a área de vendas do Brasil”, conta ela.