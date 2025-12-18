A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), celebrou a conquista do Selo Escola Parceira – Educação Empreendedora 2025, concedido a oito escolas municipais de Ensino Fundamental. A certificação reconhece o engajamento das unidades escolares no Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp), desenvolvido em parceria com o Sebrae-SP, e reforça a perspectiva de continuidade e ampliação da iniciativa em 2026.
A entrega do selo ocorreu durante encontro institucional que reuniu representantes das escolas participantes, a secretária municipal de Educação, Priscila Costa, e equipe técnica da SME, além de representantes do Sebrae-SP. Ao longo de 2025, pouco mais de 5,7 mil alunos do 1º ao 5º ano da rede municipal foram impactados pela metodologia do Jepp em Jundiaí.
O programa integra as ações pedagógicas da rede municipal com foco no fortalecimento da educação empreendedora desde os primeiros anos escolares, estimulando a autonomia dos estudantes, o pensamento crítico, a criatividade, a organização, além de competências como planejamento, educação financeira e resolução de problemas.
Para a secretária municipal de Educação, Priscila Costa, o Jepp se consolidou como uma importante ferramenta pedagógica dentro da proposta educacional do município. “É extremamente relevante para nós trabalharmos com empreendedorismo desde cedo. Entendemos o Jepp como um parceiro da educação, pois ele atua em elementos que estão na base do aprendizado das nossas crianças. A relação com o dinheiro, o planejamento e a autonomia precisam ser trabalhados desde pequenos, e poder contar com essa parceria é de grande valia para a rede municipal”, destacou.
Priscila também ressaltou os reflexos do programa no ambiente familiar, observando que muitas crianças levam os aprendizados para casa e passam a contribuir com a organização e o fortalecimento dos negócios de suas famílias.
Continuidade e ampliação em 2026
Durante o encontro, a Prefeitura de Jundiaí e o Sebrae-SP discutiram propostas para a ampliação das ações em 2026. Uma das iniciativas apresentadas é a implementação do programa Objetos de Aprendizagem, com a meta de abranger 100% da rede municipal de ensino. A proposta envolve o uso de recursos educacionais digitais e materiais pedagógicos, como vídeos, e-books, planos de aula, infográficos e jogos, voltados ao desenvolvimento de competências empreendedoras, como inovação, sustentabilidade, criatividade e autonomia.
Outra frente em estudo é a ampliação das ações para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), com a realização de palestras e oficinas sobre empreendedorismo, finanças, vendas e marketing. A iniciativa poderá impactar cerca de 35 mil alunos da EJA, com atuação integrada entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda, fortalecendo também as estratégias de empregabilidade no município.