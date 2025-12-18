A entrega do selo ocorreu durante encontro institucional que reuniu representantes das escolas participantes, a secretária municipal de Educação, Priscila Costa, e equipe técnica da SME, além de representantes do Sebrae-SP. Ao longo de 2025, pouco mais de 5,7 mil alunos do 1º ao 5º ano da rede municipal foram impactados pela metodologia do Jepp em Jundiaí.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), celebrou a conquista do Selo Escola Parceira – Educação Empreendedora 2025, concedido a oito escolas municipais de Ensino Fundamental. A certificação reconhece o engajamento das unidades escolares no Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp), desenvolvido em parceria com o Sebrae-SP, e reforça a perspectiva de continuidade e ampliação da iniciativa em 2026.

O programa integra as ações pedagógicas da rede municipal com foco no fortalecimento da educação empreendedora desde os primeiros anos escolares, estimulando a autonomia dos estudantes, o pensamento crítico, a criatividade, a organização, além de competências como planejamento, educação financeira e resolução de problemas.

Para a secretária municipal de Educação, Priscila Costa, o Jepp se consolidou como uma importante ferramenta pedagógica dentro da proposta educacional do município. “É extremamente relevante para nós trabalharmos com empreendedorismo desde cedo. Entendemos o Jepp como um parceiro da educação, pois ele atua em elementos que estão na base do aprendizado das nossas crianças. A relação com o dinheiro, o planejamento e a autonomia precisam ser trabalhados desde pequenos, e poder contar com essa parceria é de grande valia para a rede municipal”, destacou.

Priscila também ressaltou os reflexos do programa no ambiente familiar, observando que muitas crianças levam os aprendizados para casa e passam a contribuir com a organização e o fortalecimento dos negócios de suas famílias.

Continuidade e ampliação em 2026