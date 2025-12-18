Durante o ano, o município reforçou as ações permanentes de vacinação, disponibilizando, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, os imunobiológicos previstos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Em 2025, até o dia 2 de dezembro, foram aplicadas 165.076 doses, número superior ao de 2024, quando foram, em todo o ano, aplicadas 161.090.

Um dos pilares de atuação da Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí ao longo deste ano vem sendo a vacinação. Planejar e implementar ações de prevenção, informar e orientar a população, além de garantir e ampliar a cobertura vacinal em todo o município foram diretrizes. Atuando por meio da Vigilância Epidemiológica (VE), a pasta fecha o ano celebrando melhores índices na proteção da saúde coletiva, imprescindíveis na redução da transmissão de doenças.

O PNI é o programa responsável pela coordenação e oferta gratuita das vacinas para toda a população pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ele estabelece o Calendário Nacional de Vacinação e inclui imunizações que previnem mais de 20 doenças, por toda a vida. A vacina contra a influenza (gripe), por exemplo, dose anual a partir de 6 meses, tem atualmente 61,21% de cobertura em Jundiaí – segundo dados coletados entre 7 de abril e 14 de dezembro. Em 2024, de 25 de março a 31 de dezembro, essa porcentagem ficou em 54,35%.

Além disso, houve aumento da cobertura vacinal nos grupos prioritários, incluindo crianças, gestantes e idosos. Algumas vacinas previstas para esses públicos são a BCG (contra formas graves de tuberculose), poliomielite (contra a paralisia infantil) e covid-19. Uma das recentes implementações no município foi a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que causa bronquiolite e pneumonia em bebês e é destinada a gestantes até a 28ª semana de gravidez e ofertada em todas as UBSs.

Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carolina de Azevedo, os índices revelam um trabalho executado de forma integrada, com planejamento, monitoramento constante dos indicadores e ações estratégicas voltadas aos públicos com maior risco ou com esquemas vacinais incompletos. “A vacinação é uma política pública consolidada e uma das mais efetivas estratégias de promoção e proteção da saúde coletiva. Manter e ampliar as coberturas vacinais significa reduzir riscos de surtos, internações e óbitos, além de assegurar maior segurança sanitária para toda a população”, frisa.

Vacina para todos