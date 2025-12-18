Um dos pilares de atuação da Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí ao longo deste ano vem sendo a vacinação. Planejar e implementar ações de prevenção, informar e orientar a população, além de garantir e ampliar a cobertura vacinal em todo o município foram diretrizes. Atuando por meio da Vigilância Epidemiológica (VE), a pasta fecha o ano celebrando melhores índices na proteção da saúde coletiva, imprescindíveis na redução da transmissão de doenças.
Durante o ano, o município reforçou as ações permanentes de vacinação, disponibilizando, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, os imunobiológicos previstos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Em 2025, até o dia 2 de dezembro, foram aplicadas 165.076 doses, número superior ao de 2024, quando foram, em todo o ano, aplicadas 161.090.
O PNI é o programa responsável pela coordenação e oferta gratuita das vacinas para toda a população pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ele estabelece o Calendário Nacional de Vacinação e inclui imunizações que previnem mais de 20 doenças, por toda a vida. A vacina contra a influenza (gripe), por exemplo, dose anual a partir de 6 meses, tem atualmente 61,21% de cobertura em Jundiaí – segundo dados coletados entre 7 de abril e 14 de dezembro. Em 2024, de 25 de março a 31 de dezembro, essa porcentagem ficou em 54,35%.
Além disso, houve aumento da cobertura vacinal nos grupos prioritários, incluindo crianças, gestantes e idosos. Algumas vacinas previstas para esses públicos são a BCG (contra formas graves de tuberculose), poliomielite (contra a paralisia infantil) e covid-19. Uma das recentes implementações no município foi a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que causa bronquiolite e pneumonia em bebês e é destinada a gestantes até a 28ª semana de gravidez e ofertada em todas as UBSs.
Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carolina de Azevedo, os índices revelam um trabalho executado de forma integrada, com planejamento, monitoramento constante dos indicadores e ações estratégicas voltadas aos públicos com maior risco ou com esquemas vacinais incompletos. “A vacinação é uma política pública consolidada e uma das mais efetivas estratégias de promoção e proteção da saúde coletiva. Manter e ampliar as coberturas vacinais significa reduzir riscos de surtos, internações e óbitos, além de assegurar maior segurança sanitária para toda a população”, frisa.
Vacina para todos
Em parceria com a Atenção Básica, a VE tem reforçado as ofertas de vacinas fora das unidades de saúde, oportunizando a imunização em locais de grande concentração de pessoas, como shoppings, terminais de ônibus e escolas. Uma das ações que perdurou o ano todo, por meio de estratégias, foi a vacinação casa a casa contra a febre amarela. “Foram diversas ações de busca ativa de não vacinados em domicílio, o que se reflete no total de doses aplicadas no município”, ressalta a coordenadora.
Em 2025, até o último balanço, consolidado em 1º de dezembro, foram 18.887 doses contra a febre amarela aplicadas. O número demonstra um grande salto em comparação aos últimos anos: em 2024, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, foram 14.206; em 2023, no mesmo período, 15.206. O município conta, hoje, segundo dados da VE consolidados até o último dia 14, com 66,13% da população vacinada contra a doença, considerando as doses aplicadas casa a casa, nas demais ações descentralizadas de vacinação e também nas UBSs – em 2024, essa porcentagem fechou o ano em 63%.
A secretária municipal de Promoção da Saúde, Márcia Facci, salienta a articulação das unidades de saúde ao longo do ano para ampliar as ações extramuros e investir na orientação da população, combatendo a desinformação e reforçando a confiança nas vacinas ofertadas pelo SUS. “Os resultados alcançados em 2025 demonstram o compromisso da gestão municipal com a proteção da saúde da população. Esse trabalho é contínuo e seguirá sendo uma prioridade da Secretaria de Saúde, com foco na ampliação do acesso, na informação de qualidade e na corresponsabilidade entre poder público e sociedade.”