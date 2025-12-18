Jundiaí registrou aumento no número de famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família. Segundo dados da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), a média mensal de famílias beneficiárias passou de 6.651 em 2024 para 7.499 em 2025, considerando o período de janeiro a outubro, o que significa aumento de 12,75%.

No mesmo intervalo, o número médio de pessoas beneficiárias também apresentou alta. Em 2025, Jundiaí contabilizou 20.343 pessoas atendidas pelo programa, frente a 18.660 em 2024, o que representa um aumento de 9% no total de pessoas alcançadas.

Segundo a prefeitura, os dados são apresentados como médias mensais, e não como somatórios, metodologia adotada para evitar a contagem duplicada de famílias ou indivíduos ao longo do período analisado.