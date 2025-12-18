Jundiaí registrou aumento no número de famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família. Segundo dados da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), a média mensal de famílias beneficiárias passou de 6.651 em 2024 para 7.499 em 2025, considerando o período de janeiro a outubro, o que significa aumento de 12,75%.
No mesmo intervalo, o número médio de pessoas beneficiárias também apresentou alta. Em 2025, Jundiaí contabilizou 20.343 pessoas atendidas pelo programa, frente a 18.660 em 2024, o que representa um aumento de 9% no total de pessoas alcançadas.
Segundo a prefeitura, os dados são apresentados como médias mensais, e não como somatórios, metodologia adotada para evitar a contagem duplicada de famílias ou indivíduos ao longo do período analisado.
Vale ressaltar que, no contexto do Bolsa Família, as famílias beneficiárias são os núcleos familiares que recebem o benefício mensalmente. Ou seja, cada família corresponde a um pagamento. Já as pessoas beneficiárias são todos os integrantes dessas famílias, como responsáveis familiares, crianças, adolescentes e demais dependentes que vivem no mesmo domicílio e são atendidos indiretamente pelo programa.
Critérios
De acordo com informações do Governo Federal, podem ingressar no Bolsa Família as famílias que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com dados atualizados, e que tenham renda mensal, por pessoa, de até R$ 218.
Em 2025, o programa garante um valor mínimo de R$ 600 por família, que pode ser acrescido conforme a composição familiar. Há benefícios adicionais de R$ 150 por criança de até 6 anos e de R$ 50 por criança ou adolescente de 7 a 18 anos, gestantes ou nutrizes. Para a permanência no programa, também é necessário cumprir condicionalidades nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar e vacinação e pré-natal em dia.
Geração de emprego e renda
A prefeitura informou que tem investido em políticas de inclusão produtiva. Em parceria com o Espaço Jundiaí Empreendedora, a SMADS realizou ao longo de 2025 ações descentralizadas de empregabilidade, com foco nos territórios atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Até novembro de 2025, foram realizadas 18 ações de empregabilidade nos CRAS, com 307 pessoas atendidas, que receberam orientação, cadastro de currículos e encaminhamento para vagas de trabalho. Dessas, 108 cidadãos foram inseridos no mercado de trabalho, promovendo geração de renda e maior autonomia.
Não há como afirmar com precisão, porém, quantas famílias deixaram o Bolsa Família por superação da vulnerabilidade. O desligamento do programa pode ocorrer por diferentes razões, como mudança de município, falta de atualização do CadÚnico ou exclusão administrativa da base de dados, situações que não indicam, necessariamente, melhora das condições socioeconômicas.
“Garantir a proteção social é essencial, mas criar condições para que as famílias conquistem autonomia é igualmente importante. Nosso compromisso é assegurar direitos, ao mesmo tempo em que promovemos oportunidades reais de inclusão produtiva. O acesso ao emprego e à renda é o caminho para que as pessoas deixem de depender de programas de transferência de renda por mérito próprio, com dignidade e sustentabilidade para suas famílias”, destaca a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca.