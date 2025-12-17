“O artesanato é uma expressão da identidade cultural de Jundiaí e tem um papel cada vez mais relevante no fortalecimento do turismo local. Quando o visitante encontra produtos autênticos, feitos por pessoas da cidade, ele vivencia uma experiência mais próxima, humana e memorável. O Jundiaí Feito à Mão mostra como a criatividade e o talento dos nossos artesãos contribuem para movimentar a economia criativa e tornar o Natal ainda mais especial para moradores e turistas”, afirma a diretora de Turismo da SMAAT, Miriam Oliveira.

Quem busca presentes personalizados, cheios de estilo, arte e significado neste Natal encontra no programa Jundiaí Feito à Mão uma opção especial. Peças exclusivas com temática natalina, produzidas por artesãos da cidade, estão expostas em diferentes pontos estratégicos, acompanhando o horário estendido do comércio e a programação do Natal Luz, fortalecendo a economia criativa e incentivando o consumo consciente.

No Centro da cidade, os estandes do Jundiaí Feito à Mão funcionam de segunda a sexta, das 9h às 22h e aos sábados, das 9h às 18h, permitindo que moradores e visitantes conheçam e adquiram produtos como enfeites de Natal, presépios, guirlandas, itens decorativos, peças em crochê e bordado, acessórios, artigos em madeira, couro e muito mais — todos feitos à mão, com identidade local e cuidado em cada detalhe.

Concebido para oferecer conforto, acessibilidade e melhor experiência ao público, o recém-inaugurado Espaço Jundiaí Feito à Mão, localizado na Avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, 655, no Anhangabaú, conta com estacionamento próprio e reúne uma curadoria diversificada de trabalhos artesanais. O espaço funciona de quarta a domingo, das 10h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h, consolidando-se como mais um ponto permanente de valorização da economia criativa da cidade.

Para a coordenadora do programa, Edilene Leone, o Natal é um momento estratégico para fortalecer o vínculo entre artesãos e a população. “O Natal desperta emoções e memórias, e isso se reflete diretamente no trabalho dos nossos artesãos. Cada peça carrega história, afeto e identidade. Ao escolher um produto do Jundiaí Feito à Mão, a pessoa não leva apenas um presente, mas também contribui para valorizar o talento local e fortalecer a economia criativa da cidade”, destaca.