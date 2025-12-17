Os alunos da EMEB Flórida Mestag conquistaram destaque na First Lego League (FLL), torneio de robótica promovido pelo SESI Jundiaí. A equipe Floriders conquistou o 3º lugar, enquanto a Exploriders alcançou a 5ª colocação na competição.

Pelo segundo ano consecutivo, a unidade escolar participou da competição com duas equipes: a Floriders, que já esteve presente na edição anterior, e a Exploriders, formada por alunos estreantes no torneio. Logo em sua primeira participação, a equipe Exploriders conquistou o Prêmio Revelação – Estrela Iniciante, reconhecimento pelo desempenho consistente em todas as etapas da competição.

Segundo a diretora da EMEB Flórida Mestag, Tania Vilela, o torneio é dividido em quatro etapas. “Temos o desafio do robô na mesa de competição, os core values, que trabalham os valores da FLL, o projeto de inovação e o design do robô. Neste ano, o desafio de inovação foi voltado a auxiliar arqueólogos na solução de problemas reais, o que exigiu pesquisa, escuta e a criação de propostas práticas pelos alunos”, explicou.