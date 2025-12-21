A violência contra a mulher funciona como um funil, são várias níveis de ameaças, que evoluem para a perseguição, a agressão, o dano e, no final, o estupro e o homicídio. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) obtidos com exclusividade pelo JJ, via Lei de Acesso à Informação, revelam que este ano foi mais um de alta. No período de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2024, Jundiaí teve 4,8 mil casos de violência contra a mulher. No mesmo período deste ano, o número saltou para 5 mil casos, alta de 4,1%. E, neste período de fim de ano, época em que a tendência é de mais conflitos e casos de violência, a sociedade precisa voltar o olhar atento a esta “pandemia social”.

VEJA MAIS:

Em Jundiaí, foram registrados 26 tipos de crimes (rúbricas) entre este ano e o ano passado, dos mais variados tipos, mas com mulheres ou meninas como vítimas em comum. Os crimes mais praticados neste ano são Ameaça (art. 147), com 1335 casos, e Injúria (art. 140), com 1084. Em seguida, aparecem Lesão corporal (art. 129), com 867 registros, e Perseguição (art. 147-A), com 494 casos.