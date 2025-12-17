Com a finalidade de realizar um comparativo de preços de produtos típicos do Natal, o Procon-SP pesquisou os valores de alimentos que fazem parte dos hábitos de compras dos consumidores brasileiros neste período. Os resultados foram diferenças muito elevadas nos valores praticados entre os produtos em estabelecimentos comerciais de uma mesma cidade. Em Jundiaí, a diferença é de mais de 80% em determinados produtos.

Essa diferença maior de preço encontrada foi de 82,79% no valor de uma farofa pronta de 400g da Kisabor – em um local, o produto foi encontrado por R$ 8,39 e, em outro, por R$ 4,59, uma diferença em valor absoluto de R$ 3,80. Também foi constatada diferença de 80,57% entre os azeites de oliva extra virgem (vidro) de 500 ml da marca Andorinha, que custava R$ 29,90 em um estabelecimento e R$ 53,99 em outro. A diferença é de R$ 24,09.

