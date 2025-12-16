19° Grupamento de Bombeiros celebra 17 anos e condecora autoridades

Nesta terça-feira (16) foi realizado nas dependências do Sesc Jundiaí, a celebração de 17 anos do 19º Grupamento de Bombeiros (19º GB). O evento reuniu diversas autoridades, como integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Defesa Civil, desembargadores, gestores públicos e parceiros e familiares dos bombeiros.

Durante a solenidade, foram realizadas homenagens e entregas de condecorações em reconhecimento ao mérito, à dedicação e aos serviços prestados pelos integrantes da corporação, como a Medalha Valor Militar Grau Bronze e Prata, que premiam a disciplina, trajetória e histórico de boa prestação de serviços.