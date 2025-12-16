17 de dezembro de 2025
CELEBRAÇÃO

19° Grupamento de Bombeiros faz 17 anos e condecora autoridades

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Samuel Silva/JJ
Para comemorar os 17 anos do 19º GB, autoridades recebem honrarias
19° Grupamento de Bombeiros celebra 17 anos e condecora autoridades

Nesta terça-feira (16) foi realizado nas dependências do Sesc Jundiaí, a celebração de 17 anos do 19º Grupamento de Bombeiros (19º GB). O evento reuniu diversas autoridades, como integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Defesa Civil, desembargadores, gestores públicos e parceiros e familiares dos bombeiros.

Durante a solenidade, foram realizadas homenagens e entregas de condecorações em reconhecimento ao mérito, à dedicação e aos serviços prestados pelos integrantes da corporação, como a Medalha Valor Militar Grau Bronze e Prata, que premiam a disciplina, trajetória e histórico de boa prestação de serviços.

Na ocasião ocorreu a entrega da Challenge Coin do 19º Grupamento de Bombeiros às autoridades civis e militares. Essa honraria simboliza reconhecimento, respeito e gratidão àqueles que contribuem de forma direta e significativa para o desenvolvimento da unidade e para o fortalecimento das ações do Corpo de Bombeiros na região.

Alguns dos condecorados foram o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli; Coronel PM João Henrique Coste, subcomandante do Corpo de Bombeiros; Coronel PM Diógenes Martins Munhoz, comandante Corpo de Bombeiros do Interior-1; Miguel Angelo Brandi Júnior, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; os deputados estaduais Valéria Bolsonaro e Lucas Bove, entre outras autoridades da região.

