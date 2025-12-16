17 de dezembro de 2025
SEGURANÇA

Entrega do campo de society do Dal Santo é adiada para o dia 20

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Entrega do campo de society do Dal Santo é adiada para sábado (20)
Em nota oficial a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), e da Defesa Civil, informa o adiamento da entrega do campo de society do CECE Francisco Dal Santo, na Vila Rami, que ocorreria na noite desta terça-feira (16). A medida é preventiva diante da possibilidade de temporais na cidade. O evento foi reagendado para o próximo sábado (20), às 9h30.

A entrega faz parte do pacote de melhorias anunciadas pela Administração na semana de aniversário de 369 anos de Jundiaí. A decisão pelo adiamento visa garantir a segurança da população e funcionários do Dal Santo, evitando riscos causados pela chuva e ventos fortes.

