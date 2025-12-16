O PAV tem como finalidade auxiliar os cidadãos no acesso aos serviços digitais da Receita Federal, especialmente por meio do portal e-CAC. Para garantir a qualidade do atendimento, servidores municipais foram capacitados diretamente pela Receita Federal e contarão com suporte permanente, incluindo um canal direto de comunicação via WhatsApp com a unidade da Receita Federal em Jundiaí, assegurando agilidade e segurança nas orientações prestadas.

A Prefeitura de Jundiaí, em parceria com a Receita Federal do Brasil, inaugurou nesta segunda-feira (15) o segundo Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal no município. A nova unidade passa a funcionar no Poupatempo de Jundiaí, ampliando o acesso da população aos serviços federais de forma gratuita, orientada e presencial.

Nos postos do Ponto de Atendimento Virtual, os cidadãos podem acessar 13 tipos de serviços, entre eles: emissão, inscrição, alteração e regularização de CPF; inscrições e alterações no CAEPF, CAFIR e CNO; consultas de pendências fiscais e cadastrais; consulta à malha fiscal, situação da DIRPF e restituições; emissão de DARF e GPS; cópia de declarações e comprovantes; além do protocolo de documentos e envio de procurações eletrônicas pelo e-CAC.

O Estado de São Paulo conta atualmente com 218 postos do PAV, e Jundiaí reforça essa rede com atendimento especializado e gratuito. Com a nova unidade no Poupatempo, o município amplia ainda mais a oferta de serviços, somando-se ao PAV já em funcionamento no Espaço Jundiaí Empreendedora.

O atendimento do PAV ocorre nas dependências do Poupatempo de Jundiaí, seguindo os dias e horários regulares de funcionamento da unidade.