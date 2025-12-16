A arte e a cultura como instrumentos de transformação estiveram no centro da comemoração do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, realizada pelo Instituto Jundiaiense Luiz Braille de Assistência ao Deficiente da Visão no último dia 12, em sua sede. O encontro contou com um recital de poesia, uma apresentação musical e a abertura de uma exposição de artes, todos realizados pelos assistidos da Reabilitação, e reuniu a equipe e a diretoria do Braille, voluntários, apoiadores e autoridades.
No teclado, o músico Paulo Sérgio Parrera encantou o público. Já o recital de poesia foi apresentado pelos escritores João Vitor Franco Gouveia, Luana Mascarenhas da Silva e Letícia dos Reis Magalhães, que venceram o Concurso Literário Vida Iluminada edição 2025, promovido pela Associação Mulher Unimed Jundiaí (AMU).
A exposição de artes foi fruto do trabalho realizado nas Oficinas de Artes e Literatura, que são patrocinadas pela AMU. Os trabalhos podem ser visitados até quarta-feira, dia 17 de dezembro.
São quatro mostras em uma só: uma releitura da exposição “Paisagens moventes”, realizada no teatro Polytheama e visitada pelos alunos; “Acalanto”, inspirada na relevância da afetividade desde as canções de ninar e cantigas de brincar; “Outubro Rosa”, com peças em argila que alertam sobre a importância da prevenção ao câncer de mama, e “Vivência – arte e inteligência artificial”, uma releitura do mural tátil produzido pelo artista jundiaiense Estranho, por meio do projeto Grafitti Pra Cego Ver, da Mosaily, no Braille. Todas foram coordenadas pelas professoras Cleide Papes, Juna Vilhena e Márcia Lorenzon, responsáveis pelas Oficinas.
A presidente da AMU, Fabíola Danzini; as voluntárias do Grupo Afeto (Clube Jundiaiense) Adriana Mautschke e Sandra Lucia Brito Zanatta, e o proprietário da Zello Ótica, Adriano Ferreira, estiveram presentes, representando todos que colaboram com os projetos e ações do Braille.
Respeito e inclusão
O encontro começou com as palavras do presidente do Braille, dr. José Carlos de Lima, que lembrou que a instituição completa 84 anos este mês e surgiu para realizar o trabalho de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência visual. Apenas em 2003, teve início o serviço de Oftalmologia. “A Reabilitação é a menina dos olhos do Braille”, disse, emocionado.
O presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil (ONCB), Beto Pereira, e o psicólogo do Braille Gilson Modesto contaram suas experiências pessoais e profissionais na luta pela pessoa com deficiência. “A inclusão não é uma nota de rodapé das políticas públicas, mas sim seu núcleo vital”, disse Beto. O professor de Orientação e Mobilidade da Reabilitação Eduardo Drezza mostrou a importância do respeito e da inclusão para estas pessoas.
No próximo dia 19, em um evento interno, com colaboradores, diretoria e Conselho, serão celebrados os 84 anos do Braille. Haverá bençãos e uma apresentação do Coral Vida Iluminada.
Como ajudar
O Braille é mantido por meio de contribuições financeiras, realização de eventos e doações, além do programa Tampinha Legal. Alimentos, produtos de limpeza, armações de óculos de grau em bom estado e tampinhas de plástico (como as de garrafas pet) podem ser entregues diretamente na instituição.
Também é possível fazer uma contribuição espontânea – o Braille possui duas chaves PIX: CNPJ 50.958.859/0001-86 e e-mail braille@braillejundiai.org.br. Para saber mais, basta acessar o site https://braillejundiai.org.br.