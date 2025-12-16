A arte e a cultura como instrumentos de transformação estiveram no centro da comemoração do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, realizada pelo Instituto Jundiaiense Luiz Braille de Assistência ao Deficiente da Visão no último dia 12, em sua sede. O encontro contou com um recital de poesia, uma apresentação musical e a abertura de uma exposição de artes, todos realizados pelos assistidos da Reabilitação, e reuniu a equipe e a diretoria do Braille, voluntários, apoiadores e autoridades.

No teclado, o músico Paulo Sérgio Parrera encantou o público. Já o recital de poesia foi apresentado pelos escritores João Vitor Franco Gouveia, Luana Mascarenhas da Silva e Letícia dos Reis Magalhães, que venceram o Concurso Literário Vida Iluminada edição 2025, promovido pela Associação Mulher Unimed Jundiaí (AMU).

A exposição de artes foi fruto do trabalho realizado nas Oficinas de Artes e Literatura, que são patrocinadas pela AMU. Os trabalhos podem ser visitados até quarta-feira, dia 17 de dezembro.