A Parada do Natal Encantado no Centro de Jundiaí realizada na noite de segunda-feira (15) reuniu milhares de pessoas na região central para acompanhar um espetáculo de rua marcado por emoção, inclusão e grande impacto visual. O cortejo contou com seis carros alegóricos, além de personagens natalinos, música e coreografias que transformaram a Rua do Rosário, encantando adultos e crianças ao longo do percurso.
Realizado pela Prefeitura de Jundiaí, em parceria com o Share Business, o Natal Encantado de Jundiaí trouxe à cidade um espetáculo de rua de grande complexidade técnica e artística, conduzido pelo Grupo Claque, reconhecido nacionalmente por suas produções cênicas de grande escala e por mais de 20 anos de atuação. Um dos grandes destaques foi a presença do primeiro Papai Noel surdo, que se comunica em Libras, reforçando o compromisso com a diversidade, a inclusão e a acessibilidade cultural.
Entre os participantes da parada está Monalisa Pizzolato, artista e dançarina, que destacou a grandiosidade e o cuidado da produção. “É uma parada caprichada em todos os aspectos, desde os figurinos até o elenco, que foi escolhido a dedo. Tudo foi muito bem pensado e organizado. Há muitos anos atuo na cidade e nunca tinha participado de um espetáculo de rua tão grandioso como este”, afirmou.
O público que acompanhou a parada no Centro também se emocionou. Naiara Sanches Consencio levou as crianças para assistir pela primeira vez e aprovou a experiência. “Está muito bonito, divertido e bem organizado. É um espetáculo que encanta as crianças e também os adultos. Sempre que tem atrações assim no Centro, a gente vem”, disse.
Para as crianças, o brilho nos olhos foi evidente. Alice Silva Consencio, de oito anos, contou que achou tudo muito “legal” e se encantou especialmente com as personagens. Já Yara Canales Silva, de sete anos, não escondeu a empolgação. “Eu estou achando muito, muito legal! Gostei da roda bem grande e das princesas (Corte da Uva, Miss Pérola Negra e Miss Baobá)”, afirmou.