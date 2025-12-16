A Parada do Natal Encantado no Centro de Jundiaí realizada na noite de segunda-feira (15) reuniu milhares de pessoas na região central para acompanhar um espetáculo de rua marcado por emoção, inclusão e grande impacto visual. O cortejo contou com seis carros alegóricos, além de personagens natalinos, música e coreografias que transformaram a Rua do Rosário, encantando adultos e crianças ao longo do percurso.

Realizado pela Prefeitura de Jundiaí, em parceria com o Share Business, o Natal Encantado de Jundiaí trouxe à cidade um espetáculo de rua de grande complexidade técnica e artística, conduzido pelo Grupo Claque, reconhecido nacionalmente por suas produções cênicas de grande escala e por mais de 20 anos de atuação. Um dos grandes destaques foi a presença do primeiro Papai Noel surdo, que se comunica em Libras, reforçando o compromisso com a diversidade, a inclusão e a acessibilidade cultural.

