A atividade integra as ações do Programa de Educação Patrimonial da SMCULT, realizadas pelo Departamento de Patrimônio Histórico (DPH). As caminhadas mediadas percorrem bens culturais de diversas regiões da cidade, sempre com acompanhamento da equipe técnica do departamento, aproximando a população de seus patrimônios e incentivando o reconhecimento das memórias coletivas que ajudam a contar a história de Jundiaí.

Devido à alta procura, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), abriu uma nova edição da Caminhada Mediada Especial à Mesquita Omar Ben Abed Al Aziz, que será realizada no dia 20 de dezembro, às 9h. As 80 vagas da primeira data, marcada para 13 de dezembro, foram rapidamente preenchidas.

O roteiro especial leva os participantes ao Centro Islâmico de Jundiaí, a Mesquita Omar Ben Abed Al Aziz, para uma visita de cerca de duas horas, com foco na história, na arquitetura e no entorno do espaço, um importante patrimônio cultural e social da cidade. As caminhadas especiais permitem explorar locais que, embora fora dos roteiros fixos, possuem grande relevância para o município.

Atualmente, o projeto conta com cinco roteiros permanentes: pelo Espaço Expressa (antigas oficinas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro); pelo Centro Histórico; pela Vila Arens e seu passado industrial; pelas Igrejas Históricas da região central; e pela Rota Afro, que destaca pontos de memória da comunidade negra jundiaiense.

Para o diretor do Departamento de Patrimônio Histórico da SMCULT, Fernando Peche, ações como esta ampliam a relação da população com a diversidade cultural da cidade. “As caminhadas especiais nos permitem apresentar à comunidade lugares que guardam histórias, identidades e tradições fundamentais para compreender quem somos enquanto cidade. Conhecer a Mesquita é também reconhecer a pluralidade que compõe o patrimônio jundiaiense”, afirma.