As prefeituras de Piracicaba, Adamantina e Joanópolis venceram a 7ª edição do “Município Agro – Ranking Paulista” em suas respactivas categorias. O programa é da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA-SP). Na categoria de municípios com PIB maior, Jundiaí foi a terceira colocada e, na região, a cidade de Itupeva foi a 18ª.

O ranking é dividido em três grupos: 1º – municípios com PIB de R$ 3 bilhões a R$ 90 bilhões, 2º – PIB R$ 500 milhões a R$ 3 bilhões e 3º – R$ 30 milhões a 500 milhões. Para a edição deste ano, foram reservados R$ 6 milhões em prêmios. Jundiaí e Itupeva pertencem ao 1º grupo. Jundiaí receberá R$ 100 mil e Itupeva receberá R$ 50 mil. Para as primeiras colocadas de cada categoria, cada cidade receberá R$ 200 mil. O anúncio foi realizado nesta segunda-feira (15), no Palácio dos Bandeirantes.

Neste ciclo, os segundos colocados foram Limeira, Pedreira e Timburi; cada um ganhará R$ 150 mil. As terceiras posições ficaram com Jundiaí, Itápolis e Pracinha, que receberão R$ 100 mil cada. Ao todo, 90 cidades serão bonificadas.

125 municípios ranqueados