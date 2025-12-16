As prefeituras de Piracicaba, Adamantina e Joanópolis venceram a 7ª edição do “Município Agro – Ranking Paulista” em suas respactivas categorias. O programa é da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA-SP). Na categoria de municípios com PIB maior, Jundiaí foi a terceira colocada e, na região, a cidade de Itupeva foi a 18ª.
O ranking é dividido em três grupos: 1º – municípios com PIB de R$ 3 bilhões a R$ 90 bilhões, 2º – PIB R$ 500 milhões a R$ 3 bilhões e 3º – R$ 30 milhões a 500 milhões. Para a edição deste ano, foram reservados R$ 6 milhões em prêmios. Jundiaí e Itupeva pertencem ao 1º grupo. Jundiaí receberá R$ 100 mil e Itupeva receberá R$ 50 mil. Para as primeiras colocadas de cada categoria, cada cidade receberá R$ 200 mil. O anúncio foi realizado nesta segunda-feira (15), no Palácio dos Bandeirantes.
Neste ciclo, os segundos colocados foram Limeira, Pedreira e Timburi; cada um ganhará R$ 150 mil. As terceiras posições ficaram com Jundiaí, Itápolis e Pracinha, que receberão R$ 100 mil cada. Ao todo, 90 cidades serão bonificadas.
125 municípios ranqueados
Realizado pela SAA-SP e executado pela Diretoria de Assistência Técnica Integral (Cati), o programa incentiva o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas relacionadas ao setor agropecuário, premiando em dinheiro os municípios com melhores classificações.
Além das premiadas, a SAA-SP certificou mais 35 cidades, por conquistarem pontuação igual ou superior a 50. Aquelas que receberão recursos financeiros, poderão empregá-los em ações de custeio ou investimento relacionadas ao desenvolvimento agropecuário paulista.
“O Município Agro – Ranking Paulista estimula a melhoria contínua da gestão pública no campo, além de possibilitar o acesso a recursos, programas e convênios com o Governo do Estado”, explica o diretor da Cati, Ricardo Pereira.