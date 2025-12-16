16 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ITUPEVA É 18ª

Jundiaí é 3ª em ranking de melhores práticas agropecuárias em SP

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Governo de SP
Programa estadual eleva investimentos de R$ 5 milhões para R$ 6 milhões e atinge recorde de cidades certificadas: 90 no total
Programa estadual eleva investimentos de R$ 5 milhões para R$ 6 milhões e atinge recorde de cidades certificadas: 90 no total

As prefeituras de Piracicaba, Adamantina e Joanópolis venceram a 7ª edição do “Município Agro – Ranking Paulista” em suas respactivas categorias. O programa é da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA-SP). Na categoria de municípios com PIB maior, Jundiaí foi a terceira colocada e, na região, a cidade de Itupeva foi a 18ª.

O ranking é dividido em três grupos: 1º – municípios com PIB de R$ 3 bilhões a R$ 90 bilhões, 2º – PIB R$ 500 milhões a R$ 3 bilhões e 3º – R$ 30 milhões a 500 milhões. Para a edição deste ano, foram reservados R$ 6 milhões em prêmios. Jundiaí e Itupeva pertencem ao 1º grupo. Jundiaí receberá R$ 100 mil e Itupeva receberá R$ 50 mil. Para as primeiras colocadas de cada categoria, cada cidade receberá R$ 200 mil. O anúncio foi realizado nesta segunda-feira (15), no Palácio dos Bandeirantes.

Neste ciclo, os segundos colocados foram Limeira, Pedreira e Timburi; cada um ganhará R$ 150 mil. As terceiras posições ficaram com Jundiaí, Itápolis e Pracinha, que receberão R$ 100 mil cada. Ao todo, 90 cidades serão bonificadas.

125 municípios ranqueados

Realizado pela SAA-SP e executado pela Diretoria de Assistência Técnica Integral (Cati), o programa incentiva o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas relacionadas ao setor agropecuário, premiando em dinheiro os municípios com melhores classificações.

Além das premiadas, a SAA-SP certificou mais 35 cidades, por conquistarem pontuação igual ou superior a 50. Aquelas que receberão recursos financeiros, poderão empregá-los em ações de custeio ou investimento relacionadas ao desenvolvimento agropecuário paulista.

“O Município Agro – Ranking Paulista estimula a melhoria contínua da gestão pública no campo, além de possibilitar o acesso a recursos, programas e convênios com o Governo do Estado”, explica o diretor da Cati, Ricardo Pereira.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários