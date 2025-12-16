De acordo com a pesquisa, o consumidor brasileiro deve gastar, em média, R$ 338 com os preparativos da ceia e/ou do almoço natalino. A maioria das comemorações deve acontecer em casa (46%), seguida pela casa dos pais (17%) e de outros parentes (15%). Além disso, 20% dos entrevistados pretendem viajar para celebrar a data.

O espírito natalino segue forte entre os brasileiros e deve impulsionar as comemorações e o consumo neste fim de ano. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas, aponta que 98% dos entrevistados pretendem celebrar o Natal em 2025.

O levantamento também revela mudanças na forma de organizar as despesas. Para 31% dos entrevistados, cada pessoa ou família ficará responsável por levar um prato para a confraternização. Outros 28% pretendem dividir os custos, com cada participante contribuindo com um valor, enquanto 13% afirmam que irão arcar sozinhos com todas as despesas da celebração.

Além da alimentação, o consumo de vestuário também deve ganhar destaque. Entre os brasileiros que vão comemorar o Natal, 65% afirmaram que pretendem comprar roupas, sapatos ou acessórios novos para a data. O gasto médio previsto com essas compras é de R$ 324, o que reforça a expectativa positiva para o comércio.

Em Jundiaí, a projeção acompanha o cenário nacional. O comércio local já registra maior movimento neste período, especialmente nos setores de alimentação, vestuário, calçados e acessórios. Para a CDL Jundiaí, o Natal segue como uma das datas mais importantes do ano, fortalecendo a economia da cidade, gerando empregos temporários e incentivando os consumidores a prestigiarem as lojas da região.