Recomeço, inovação, liderança. As previsões para 2026, conhecido como Ano Universal 1, será de energia que abre as portas, impulsionam os movimentos e inicia ciclos. O tarólogo e sensitivo Pedro Carvalho, revela o que está por trás das vibrações profundas do próximo ano. Com exclusividade ao Jornal de Jundiaí, ele já adianta que nada em 2026 será pequeno.
“Tudo nasce com força de futuro. Em 2026 haverá o que chamamos de ‘revolução tecnológica’. Um dos maiores destaques será a potência criativa e disruptiva da tecnologia. A inteligência artificial dará saltos inéditos, novas ferramentas surgirão e o modo como trabalhamos, produzimos e nos conectamos será revolucionado”, comenta.
Quando fala-se em em área profissional, lembra-se que a energia do 1 favorece novos projetos, transições de carreira, ideias ousadas e empreendimentos individuais. As áreas que mais se fortalecem são a tecnologia, saúde, pesquisa, inovação e novas profissões digitais. “Recomeços afetivos e pessoais , o ano 1 renova não apenas o trabalho, mas também os relacionamentos. Reencontros, recomeços, novas histórias e novas chances estarão muito presentes. Uma energia individualista, mas extremamente criativa Será um ano em que cada pessoa sentirá o impulso de construir seu próprio caminho — com autenticidade, coragem e visão.”
Tudo que nasce em 2026 carrega o poder de definir o seu futuro. O que você plantar este ano será determinante. O que você iniciar poderá se tornar a base dos próximos nove anos da sua vida. 2026 é o momento de ousar, de começar, de acreditar e de criar o novo.
Um ano de progressos e posicionamentos fortes
O próximo ano chega marcado por avanços, viradas importantes e decisões que não poderão mais ser adiadas. Astrologicamente, será um ano de força, movimento e inovação — um período em que o mundo se reposiciona e cada pessoa é chamada a encontrar seu próprio rumo.
O Planeta Regente de 2026 será Mercúrio com Mercúrio como regente, e o Sol atuando como energia auxiliar, 2026 será um ano de inovações intensas, rupturas necessárias, transformações rápidas, mudanças de comportamento social, novos modelos econômicos, e revoluções tecnológicas. A comunicação, a inteligência, a estratégia e a capacidade de adaptação estarão no centro de tudo. Foco e responsabilidade serão fundamentais para aproveitar as oportunidades que surgirem.
Cores Favoráveis para 2026
As cores que mais irão atrair sorte, proteção e energia elevada serão o azul real (clareza mental, liderança e autoridade espiritual); amarelo (expansão, criatividade e vitalidade); dourado ( prosperidade, brilho pessoal e sucesso). Estas cores estimulam a vibração mercuriana e o magnetismo solar.
A astrologia aponta 2026 como um excelente ano para iniciar novas jornadas pessoais, mudar de carreira ou trabalho, dar início a projetos de longo prazo, retomar relacionamentos com nova perspectiva, expandir ideias e negócios, e criar algo que possa marcar o futuro. É um ano fértil para decisões ousadas.
Alguns signos recebem um impulso especial da regência de Mercúrio e da energia solar: Gêmeos (Mercúrio desperta plena expansão); Câncer ( proteção emocional e oportunidades familiares); Aquário ( inovações e revoluções pessoais); Touro (estabilidade financeira e concretização); Capricórnio (crescimento profissional e reconhecimento Esses signos sentirão o fluxo do ano com mais facilidade e intensidade)
O poder do tarô
O tarô será guiado pela energia vibrante e transformadora da “Carta do Mago”, o Arcano de número 1. Essa carta inaugura ciclos, abre caminhos e desperta dons adormecidos. É o símbolo do começo, da manifestação e do poder pessoal. “ A presença do Mago anuncia um ano em que ideias tornam-se realidade rapidamente, novas habilidades são descobertas ou aperfeiçoadas, o potencial coletivo se eleva, e ferramentas, tecnologias e oportunidades chegam às mãos das pessoas’, diz Pedro.
A ação correta será recompensada de forma acelerada já que “O Mago” é o mensageiro da criação consciente. Em 2026, cada pessoa terá diante de si tudo aquilo que precisa para transformar sua vida — basta saber usar. “O Mago traz poder, mas também responsabilidade. Ele ensina que a intenção por trás de cada ação será determinante. Quem agir com egoísmo, manipulação ou impulsos de controle poderá enfrentar consequências rápidas, pois a energia do ano devolve tudo com a mesma velocidade. O poder sem ética se transforma em caos. O poder com propósito se transforma em milagre.”
O Universo coloca as ferramentas sobre a mesa agora. É a tua intenção que define o que será criado, ou seja, 2026 não é um ano para esperar. É um ano para agir, mas com consciência, foco e verdade interior. A frase vibracional para 2026 será ‘Eu ilumino meu caminho com a força do Sol e manifesto um novo ciclo com consciência e verdade’.
Previsões
? 1. A Intensificação das Preocupações Climáticas: As energias do ano apontam para uma maior inquietação global em relação às mudanças climáticas. Haverá debates mais intensos, políticas de emergência e uma pressão coletiva para decisões urgentes. É um período onde o planeta cobra respostas.
? 2. Avanços Científicos e Tecnológicos: Vejo nas energias de 2026 um destaque especial para a ciência espacial, especialmente na Ásia. A simbologia indica o lançamento de um telescópio avançado, representando a busca da humanidade por novos horizontes e respostas além da Terra.
? 3. Tensões Geopolíticas As vibrações do ano sugerem conflitos tensos envolvendo nações do Oriente Médio e os Estados Unidos. Esses movimentos podem gerar preocupação coletiva por conta do clima de instabilidade e receio de escaladas militares.
? 4. Catástrofes Naturais: Infelizmente 2026 traz sinais de que o planeta pedirá atenção redobrada. As energias revelam possíveis acontecimentos marcantes: • Turquia: risco de terremoto significativo. • China: possibilidade de tremores acima de magnitude 7, gerando medo e destruição. • Brasil: • Chuvas intensas e enchentes • Deslizamentos e alagamentos, especialmente: • Interior do Rio de Janeiro • Rio Grande do Sul • Vale do Itajaí, em Santa Catarina Essas previsões funcionam como alerta energético para prevenção e responsabilidade coletiva.
? 5. Avanços na Saúde: Apesar dos desafios climáticos e geopolíticos, as previsões mostram uma energia extremamente positiva para a área da saúde em 2026. Descobertas importantes, avanços em tratamentos, evolução de medicamentos, inovações que trazem esperança para doenças que há muito desafiam a humanidade.
? Mensagem Final 2026: será um ano de despertares, de força, de escolhas importantes e de revelações profundas. Que cada um de nós possa atravessá-lo com consciência, fé e sabedoria.
