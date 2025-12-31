Recomeço, inovação, liderança. As previsões para 2026, conhecido como Ano Universal 1, será de energia que abre as portas, impulsionam os movimentos e inicia ciclos. O tarólogo e sensitivo Pedro Carvalho, revela o que está por trás das vibrações profundas do próximo ano. Com exclusividade ao Jornal de Jundiaí, ele já adianta que nada em 2026 será pequeno.

“Tudo nasce com força de futuro. Em 2026 haverá o que chamamos de ‘revolução tecnológica’. Um dos maiores destaques será a potência criativa e disruptiva da tecnologia. A inteligência artificial dará saltos inéditos, novas ferramentas surgirão e o modo como trabalhamos, produzimos e nos conectamos será revolucionado”, comenta.

Quando fala-se em em área profissional, lembra-se que a energia do 1 favorece novos projetos, transições de carreira, ideias ousadas e empreendimentos individuais. As áreas que mais se fortalecem são a tecnologia, saúde, pesquisa, inovação e novas profissões digitais. “Recomeços afetivos e pessoais , o ano 1 renova não apenas o trabalho, mas também os relacionamentos. Reencontros, recomeços, novas histórias e novas chances estarão muito presentes. Uma energia individualista, mas extremamente criativa Será um ano em que cada pessoa sentirá o impulso de construir seu próprio caminho — com autenticidade, coragem e visão.”