No país, as regiões mais críticas incluem o Vale do Paraíba, litoral norte paulista, Zona da Mata mineira e áreas serranas do Rio de Janeiro, com acumulados de chuva expressivos em curtos períodos, rajadas de vento que podem superar 60 km/h e trovoadas. A Marinha do Brasil alerta para ressaca do mar entre São Sebastião (SP) e Arraial do Cabo (RJ), com ondas podendo atingir até três metros.

Nos próximos dois dias, a Defesa Civil Nacional vai apoiar as defesas civis de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais devido à previsão de grande acumulado de chuva para os três estados, com equipes do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) de plantão 24 horas. De acordo com aviso vermelho (grande perigo) emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre terça (16) e quarta-feira (17), o volume de chuva pode ser superior a 100 milímetros (mm) por dia, com grande risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos de encostas em algumas regiões. Para Jundiaí e região, o alerta é laranja para chuvas intensas e também laranja para acumulado de chuvas, o que indica riscos de alagamentos e deslizamentos.

A instabilidade é provocada pela formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno típico da estação que mantém a chuva frequente e volumosa. “É importante que a população fique muito atenta aos alertas enviados pela defesa civil, evite áreas alagadas, não se abrigue nas árvores, e, em caso de trincas e rachaduras nas paredes ou aumento do nível do rio próximo da residência, saia de casa e procure um abrigo seguro”, alertou o coordenador-geral de Monitoramento e Alerta do Cenad, Tiago Molina Schnorr.

Defesa Civil Alerta

O Defesa Civil Alerta, implementado em todo o território nacional recentemente, poderá ser usado pelos estados como forma de ampliar a proteção das pessoas. O sistema utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco elevado. Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem tocar mesmo em modo silencioso. Não é necessário cadastro prévio e o serviço é gratuito, com alcance de celulares compatíveis (Android e iOS lançados a partir de 2020) e cobertura de telefonia móvel com tecnologia 4G ou 5G.

A ferramenta busca orientar as pessoas sobre as medidas de proteção a serem tomadas. Dessa forma, os alertas terão informações sobre o tipo de risco que está prestes a acontecer e instruções práticas. As definições de conteúdo e do momento de envio dos alertas são de responsabilidade dos órgãos de proteção e defesa civil locais e a ação é operacionalizada por meio da Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap). O objetivo do Defesa Civil Alerta é proporcionar maior segurança, sendo complementar aos demais mecanismos de alertas de emergência: SMS, TV por Assinatura, Whatsapp, Telegram e Google Public Alerts.