Os serviços foram executados em uma ação conjunta da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e da Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT). Os antigos assentos apresentavam desgaste e, em muitos casos, estavam quebrados.

A Prefeitura de Jundiaí realizou a substituição de assentos danificados em pontos de ônibus ao longo da avenida 9 de Julho. Os assentos receberam novas chapas metálicas, garantindo mais segurança e conforto aos usuários do transporte público.

“A substituição dos assentos faz parte do nosso trabalho contínuo de garantir infraestrutura adequada e segura nos pontos de ônibus da cidade”, destacou o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra.

O cronograma de manutenção dos pontos de ônibus segue critérios técnicos das pastas envolvidas e também atende às demandas encaminhadas pela população por meio do Serviço 156 da prefeitura.

As próximas etapas incluem a pintura dos novos assentos e das estruturas dos abrigos, a limpeza dos vidros pichados e a substituição dos vidros quebrados, garantindo melhor visibilidade e segurança.