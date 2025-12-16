A Prefeitura de Jundiaí realizou a substituição de assentos danificados em pontos de ônibus ao longo da avenida 9 de Julho. Os assentos receberam novas chapas metálicas, garantindo mais segurança e conforto aos usuários do transporte público.
Os serviços foram executados em uma ação conjunta da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e da Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT). Os antigos assentos apresentavam desgaste e, em muitos casos, estavam quebrados.
“A substituição dos assentos faz parte do nosso trabalho contínuo de garantir infraestrutura adequada e segura nos pontos de ônibus da cidade”, destacou o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra.
O cronograma de manutenção dos pontos de ônibus segue critérios técnicos das pastas envolvidas e também atende às demandas encaminhadas pela população por meio do Serviço 156 da prefeitura.
As próximas etapas incluem a pintura dos novos assentos e das estruturas dos abrigos, a limpeza dos vidros pichados e a substituição dos vidros quebrados, garantindo melhor visibilidade e segurança.
“São diversos pontos que necessitam de manutenção. Nosso objetivo é oferecer à população locais seguros, limpos e confortáveis para quem utiliza o transporte público da cidade”, concluiu Ana Paula de Almeida, secretária de Mobilidade e Transporte.