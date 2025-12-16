A poucos dias do Natal, o comércio de rua já sente o aumento na movimentação de consumidores. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), a tendência é que haja um avanço de cerca 3% nas vendas da região em relação a 2024, mas que os números sejam superados, o presidente da instituição, Edison Maltoni, sugere aos empresários o investimento em campanhas de marketing, estratégias eficazes de precificação, promoções, melhoria contínua da experiência do cliente e integração entre canais físico e digital. “A excelência na execução das atividades essenciais contribui substancialmente para bons negócios neste já tradicional melhor período do varejo”, afirma Maltoni.
Proprietária de uma loja de moda bebê, infantil e juvenil, Júlia Andrucioli Pericini Formis, de 38 anos, tem apostado justamente em ações pontuais e estratégias de relacionamento para fortalecer os negócios. Entre as iniciativas estão grupos VIP no WhatsApp, divulgação antecipada das coleções de Natal, promoções exclusivas, atendimento personalizado e facilidade na reserva de peças. Uma ação especial criada para dezembro oferece uma bolsa personalizada da loja para clientes que atingirem um valor mínimo de compra. “É uma ação que agrega valor e fortalece a marca. Acreditamos que será um importante incentivo para alavancar as vendas”, explica.
A empresária também investiu em novidades para fidelizar o público, como a criação de um cartão de crédito próprio da loja e a implantação do sistema de cashback. Com essas estratégias, Júlia projeta crescimento até além das expectativas, entre 15% e 25% no faturamento em relação a dezembro do ano passado. “Entre os campeões de venda estão roupas com cores e temas natalinos, especialmente peças em vermelho e verde, além de conjuntos mais elaborados, muito procurados para as confraternizações de fim de ano”, completa.
Júlia Andrucioli Pericini Formis aposta em estratégias diferenciadas para atrair clientes
Presentes mais buscados
Ainda segundo o Sincomércio, neste Natal, os consumidores têm priorizado produtos de tecnologia, como smartphones, tablets, smartwatches e seus acessórios, além de roupas, calçados e itens de perfumaria e cosméticos. Entre as crianças, seguem em alta os brinquedos educativos e os jogos de tabuleiro. Outra alternativa que vem ganhando espaço são os vales-presentes voltados a experiências, como viagens, jantares e atividades de lazer.
O economista do Sincomercio, Jaime Vasconcellos, lembra ainda que nos últimos anos as vendas de Natal começaram em novembro, com as promoções da Black Friday, estendendo para o início de dezembro e atingindo seu pico na semana que antecede a data. “O ideal é pensar em ações e estratégicas para atrair o consumidor durante todo o mês, visando também os presentes de amigo secreto e artigos para o Réveillon”, destaca.
Horário especial do comércio
Durante o mês de dezembro, o comércio de Jundiaí adota horário ampliado de funcionamento em razão das compras de Natal. Segundo o Sincomércio, as lojas do Centro e dos bairros podem atender o público das 9h às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 18h aos finais de semana, além das atividades artísticas e culturais.