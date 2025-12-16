A poucos dias do Natal, o comércio de rua já sente o aumento na movimentação de consumidores. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), a tendência é que haja um avanço de cerca 3% nas vendas da região em relação a 2024, mas que os números sejam superados, o presidente da instituição, Edison Maltoni, sugere aos empresários o investimento em campanhas de marketing, estratégias eficazes de precificação, promoções, melhoria contínua da experiência do cliente e integração entre canais físico e digital. “A excelência na execução das atividades essenciais contribui substancialmente para bons negócios neste já tradicional melhor período do varejo”, afirma Maltoni.

Proprietária de uma loja de moda bebê, infantil e juvenil, Júlia Andrucioli Pericini Formis, de 38 anos, tem apostado justamente em ações pontuais e estratégias de relacionamento para fortalecer os negócios. Entre as iniciativas estão grupos VIP no WhatsApp, divulgação antecipada das coleções de Natal, promoções exclusivas, atendimento personalizado e facilidade na reserva de peças. Uma ação especial criada para dezembro oferece uma bolsa personalizada da loja para clientes que atingirem um valor mínimo de compra. “É uma ação que agrega valor e fortalece a marca. Acreditamos que será um importante incentivo para alavancar as vendas”, explica.

A empresária também investiu em novidades para fidelizar o público, como a criação de um cartão de crédito próprio da loja e a implantação do sistema de cashback. Com essas estratégias, Júlia projeta crescimento até além das expectativas, entre 15% e 25% no faturamento em relação a dezembro do ano passado. “Entre os campeões de venda estão roupas com cores e temas natalinos, especialmente peças em vermelho e verde, além de conjuntos mais elaborados, muito procurados para as confraternizações de fim de ano”, completa.