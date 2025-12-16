Mesmo com a rotina intensa de entregas, o motoboy Eduardo Lopes, de 20 anos, visitou pela primeira vez o “Espaço de Apoio e Convivência dos Entregadores”, conhecido como Espaço Motoboy, inaugurado no domingo (14), no bolsão da avenida 9 de Julho. Há pelo menos um ano ele trabalha cinco horas por dia fazendo entregas por meio de um aplicativo de delivery para complementar a renda e ajudar no sustento da família. À noite encara mais uma jornada em uma empresa de produção de ampolas.

Surpreso com a novidade, decidiu entrar para conhecer a estrutura e aprovou a iniciativa. “Espaço muito bom, era uma necessidade para nós. Antes, estávamos acostumados a ir em shoppings para usar o banheiro ou tomar uma água. Agora, tendo esse espaço centralizado ajuda bastante”, afirmou o jovem, destacando a importância do local para quem passa horas nas ruas enfrentando sol, chuva e trânsito.

Implantado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), em parceria com a Secretaria Municipal de Governo (SMGOV) e com apoio da iniciativa privada, o “Espaço Motoboy” deve atender as demandas da categoria. O local conta com 12 metros de extensão e oferece sanitários, área de cozinha com micro-ondas e bebedouro, ambiente destinado ao descanso com mesas, bancos e puffs, além de pontos de energia para recarga de celulares.