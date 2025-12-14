15 de dezembro de 2025
NESTE DOMINGO

Prefeitura fecha parques em Jundiaí devido ao risco de temporais

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
A decisão pelo fechamento dos parques visa garantir a segurança de frequentadores e funcionários
A decisão pelo fechamento dos parques visa garantir a segurança de frequentadores e funcionários

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), da DAE Jundiaí e da Defesa Civil, informa o fechamento temporário dos parques municipais, neste domingo (14) de dezembro, como medida preventiva diante da possibilidade de temporais.

De acordo com a Casa Militar da Defesa Civil do Estado de São Paulo, a previsão é de até 98 milímetros de chuva nas próximas horas, o que mantém Jundiaí em estado de atenção para ocorrências relacionadas a chuvas intensas, como alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos.

A decisão pelo fechamento dos parques visa garantir a segurança da população e funcionários, evitando riscos causados por ventos fortes, galhos e árvores que possam cair, além do acúmulo de água em áreas verdes.

As equipes da Prefeitura, da DAE Jundiaí e da Defesa Civil seguem monitorando a situação e avaliando as condições necessárias para a reabertura segura dos espaços.

Comentários

Comentários