A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), da DAE Jundiaí e da Defesa Civil, informa o fechamento temporário dos parques municipais, neste domingo (14) de dezembro, como medida preventiva diante da possibilidade de temporais.

De acordo com a Casa Militar da Defesa Civil do Estado de São Paulo, a previsão é de até 98 milímetros de chuva nas próximas horas, o que mantém Jundiaí em estado de atenção para ocorrências relacionadas a chuvas intensas, como alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos.

A decisão pelo fechamento dos parques visa garantir a segurança da população e funcionários, evitando riscos causados por ventos fortes, galhos e árvores que possam cair, além do acúmulo de água em áreas verdes.