Prefeitos e representantes das sete cidades da Região Metropolitana de Jundiaí participaram da sexta e última reunião ordinária de 2025 do Conselho de Desenvolvimento da RMJ, realizada na EMEB Mário Faccioli, em Cabreúva. No encontro, o presidente do Conselho, o prefeito de Jundiaí Gustavo Martinelli, e autoridades dos outros municípios da RMJ (Várzea Paulista, Campo Limpo, Itupeva, Jarinu, Louveira e Cabreúva) fizeram um balanço positivo das iniciativas do grupo, enaltecendo o trabalho do escritório técnico da entidade.

O presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Jundiaí, Gustavo Martinelli, ressaltou que a RMJ teve um ano produtivo e cheio de desafios. “Buscamos trocar experiências e encontrar soluções a problemas comuns na Segurança Pública, Habitação, Meio Ambiente, Mobilidade e Transporte e outros. Nossa RMJ é muito forte e, com trabalho conjunto e suporte do nosso escritório técnico, podemos beneficiar mais pessoas na nossa Região”, completou o prefeito Gustavo Martinelli.

