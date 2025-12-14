Prefeitos e representantes das sete cidades da Região Metropolitana de Jundiaí participaram da sexta e última reunião ordinária de 2025 do Conselho de Desenvolvimento da RMJ, realizada na EMEB Mário Faccioli, em Cabreúva. No encontro, o presidente do Conselho, o prefeito de Jundiaí Gustavo Martinelli, e autoridades dos outros municípios da RMJ (Várzea Paulista, Campo Limpo, Itupeva, Jarinu, Louveira e Cabreúva) fizeram um balanço positivo das iniciativas do grupo, enaltecendo o trabalho do escritório técnico da entidade.
O presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Jundiaí, Gustavo Martinelli, ressaltou que a RMJ teve um ano produtivo e cheio de desafios. “Buscamos trocar experiências e encontrar soluções a problemas comuns na Segurança Pública, Habitação, Meio Ambiente, Mobilidade e Transporte e outros. Nossa RMJ é muito forte e, com trabalho conjunto e suporte do nosso escritório técnico, podemos beneficiar mais pessoas na nossa Região”, completou o prefeito Gustavo Martinelli.
Foram discutidos diversos temas, um deles a Segurança Pública. O coordenador do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) de Jundiaí, Dr. Adalberto Ceolin, e o secretário municipal de Segurança, Guilherme Balbino Rigo, fizeram rápidas apresentações aos presentes. Adalberto propôs a criação de um gabinete técnico de segurança da RMJ, nos moldes do GGIM de Jundiaí. “Até pouco tempo atrás, o assunto segurança era a quarta ou quinta maior preocupação das pessoas, de acordo com pesquisas. Hoje, o tema é um dos mais citados, junto com a saúde”, revelou. O secretário Guilherme Rigo abordou o trabalho da GMJ e os investimentos em inteligência, tecnologia de ponta, capacitação dos agentes e compra de novas viaturas e armas em Jundiaí.
Também marcaram presença na reunião o Coronel Mauro Filho, da Casa Civil do Governo Paulista, e o Subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, José Police Neto. “Encontros como esse fazem as cidades que as promovem se sentirem pertencentes. Sejam todos muito bem-vindos”, disse a prefeita de Cabreúva, Noemi Bernardes, anfitriã do encontro.