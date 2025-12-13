14 de dezembro de 2025
MOTOCICLETA

Moradora de Campo Limpo Paulista tem MT-03 roubada em Várzea

Por Redação |
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
A moto levada é como a da foto, uma MT-03 ano 2021 preta
Uma mulher, moradora de Campo Limpo Paulista, estava pela rua Tamburí, no Jardim Mirante, em Várzea Paulista, na noite de quinta-feira, por volta das 20h. Ela pilotava uma Yamaha MT-03 quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta, que se aproximaram e a mandaram descer.

Neste momento, o garupa assumiu o controle da MT-03 e os dois fugiram no sentido da Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves (SP-332). A mulher acionou a Polícia Militar e foi orientada a elaborar o boletim de ocorrência. A moto levada é preta, ano 2021, e tem placa DNO-5D81.

