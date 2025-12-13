Uma mulher, moradora de Campo Limpo Paulista, estava pela rua Tamburí, no Jardim Mirante, em Várzea Paulista, na noite de quinta-feira, por volta das 20h. Ela pilotava uma Yamaha MT-03 quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta, que se aproximaram e a mandaram descer.

Neste momento, o garupa assumiu o controle da MT-03 e os dois fugiram no sentido da Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves (SP-332). A mulher acionou a Polícia Militar e foi orientada a elaborar o boletim de ocorrência. A moto levada é preta, ano 2021, e tem placa DNO-5D81.