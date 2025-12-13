Os Departamento de Regulação em Saúde (DRS), Atenção Primária e Atenção Ambulatorial e Hospitalar, da Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí, realizaram nos dias 29 de novembro e 6 de dezembro, e voltarão a realizar neste sábado (13) o mutirão de avaliação de pacientes que aguardam na fila de espera da especialidade odontológica de endodontia (tratamento de canal).

Os atendimentos serão no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Anhangabaú, na Rua Barão de Teffé, 404, das 8h às 17h. Os pacientes que serão atendidos foram convocados seguindo a ordem da fila de espera para a endodontia.

De acordo com a gerente dos CEOs de Jundiaí, a odontóloga sanitarista Alessandra Bezerra de Brito, a força-tarefa para mobilizar mutirões de endodontia já permitiu, até o momento, reduzir a fila de 1.800 para 1.342 pacientes. “Muitos deles aguardavam há um tempo pelo atendimento. Com a parceria entre DRS, Atenção Primária e Atenção Ambulatorial e Hospitalar, conseguimos agendar 168 pacientes em cada mutirão, sendo 504 até agora”, afirma.