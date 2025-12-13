Os Departamento de Regulação em Saúde (DRS), Atenção Primária e Atenção Ambulatorial e Hospitalar, da Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí, realizaram nos dias 29 de novembro e 6 de dezembro, e voltarão a realizar neste sábado (13) o mutirão de avaliação de pacientes que aguardam na fila de espera da especialidade odontológica de endodontia (tratamento de canal).
Os atendimentos serão no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Anhangabaú, na Rua Barão de Teffé, 404, das 8h às 17h. Os pacientes que serão atendidos foram convocados seguindo a ordem da fila de espera para a endodontia.
De acordo com a gerente dos CEOs de Jundiaí, a odontóloga sanitarista Alessandra Bezerra de Brito, a força-tarefa para mobilizar mutirões de endodontia já permitiu, até o momento, reduzir a fila de 1.800 para 1.342 pacientes. “Muitos deles aguardavam há um tempo pelo atendimento. Com a parceria entre DRS, Atenção Primária e Atenção Ambulatorial e Hospitalar, conseguimos agendar 168 pacientes em cada mutirão, sendo 504 até agora”, afirma.
Cada paciente agendado para os mutirões é avaliado quanto às condições atuais do dente que precisa de tratamento de canal. Caso esteja dentro do protocolo da especialidade, já é feito o primeiro atendimento, com troca de curativo (se necessário) e realização de raio-x. A prefeitura também tem realizado mutirão de atendimento para a especialidade de Cirurgia Oral, para extração de dentes inclusos, como siso, desde setembro deste ano, no período noturno, nos dois CEO. Os pacientes também foram convocados seguindo a ordem da fila de espera e a fila foi reduzida de 1022 para 552 pacientes até o momento.
Rede de cuidado
Os tratamentos de endodontia e cirurgia oral, bem como de outras especialidades odontológicas, como estomatologia (diagnóstico e tratamento de lesões bucais), periodontia (tratamento e cirurgias de gengiva e periodonto) e atendimento a pacientes com necessidades especiais (PNE), são oferecidos o ano todo nos Centros de Especialidades Odontológicas, localizados nos bairros Anhangabaú e Vila Aparecida, caso se enquadrem no protocolo de cada especialidade.
Esses tratamentos são agendados a partir de encaminhamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, principal porta de entrada para o atendimento odontológico gratuito no Sistema Único de Saúde (SUS).