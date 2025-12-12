13 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ANIVERSÁRIO

Jundiaí comemora 369 anos neste domingo com festa e entregas

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMJ
A festa, que tradicionalmente aconteceria no Parque da Cidade, foi transferida para o Parque da Uva
A festa, que tradicionalmente aconteceria no Parque da Cidade, foi transferida para o Parque da Uva

A comemoração pelos 369 anos de Jundiaí será realizada neste domingo (14), no Parque da Uva, a partir das 8h30. A festa, que tradicionalmente aconteceria no Parque da Cidade, foi transferida devido às condições climáticas dos últimos dias, garantindo mais segurança e conforto para as famílias.

Além da celebração no domingo, haverá entregas de equipamentos públicos à população neste final de semana. Confira a programação do final de semana:

Sábado (13)

14h30 – Entrega da UBS Rio Branco
19h – Parada de Natal no Centro
20h – Apresentação da Orquestra Municipal no Teatro Polytheama

Domingo (14) – Dia da comemoração oficial do aniversário da cidade

8h30 – Festa de Aniversário no Parque da Uva
16h – Entrega da Área Motoboy
16h – Apresentação do projeto Tem Dança na Escola
19h – Parada de Natal no Vetor Oeste

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários