A comemoração pelos 369 anos de Jundiaí será realizada neste domingo (14), no Parque da Uva, a partir das 8h30. A festa, que tradicionalmente aconteceria no Parque da Cidade, foi transferida devido às condições climáticas dos últimos dias, garantindo mais segurança e conforto para as famílias.
Além da celebração no domingo, haverá entregas de equipamentos públicos à população neste final de semana. Confira a programação do final de semana:
Sábado (13)
14h30 – Entrega da UBS Rio Branco
19h – Parada de Natal no Centro
20h – Apresentação da Orquestra Municipal no Teatro Polytheama
Domingo (14) – Dia da comemoração oficial do aniversário da cidade
8h30 – Festa de Aniversário no Parque da Uva
16h – Entrega da Área Motoboy
16h – Apresentação do projeto Tem Dança na Escola
19h – Parada de Natal no Vetor Oeste