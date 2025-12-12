A comemoração pelos 369 anos de Jundiaí será realizada neste domingo (14), no Parque da Uva, a partir das 8h30. A festa, que tradicionalmente aconteceria no Parque da Cidade, foi transferida devido às condições climáticas dos últimos dias, garantindo mais segurança e conforto para as famílias.

Além da celebração no domingo, haverá entregas de equipamentos públicos à população neste final de semana. Confira a programação do final de semana:

Sábado (13)