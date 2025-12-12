Com a chegada das férias escolares, as crianças passam mais tempo em casa e, muitas vezes, sem a supervisão constante dos adultos. Esse cenário faz com que aumentem os registros de acidentes domésticos atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Jundiaí, especialmente episódios de afogamento, quedas, queimaduras, intoxicações e sufocamentos. Segundo o coordenador médico do serviço, Dr. Marcelo Okamura, esse tipo de ocorrência, já comum ao longo do ano, torna-se ainda mais preocupante neste período.



Entre os acidentes mais graves, o afogamento se destaca como uma das principais causas de morte e sequelas graves em crianças pequenas. Okamura explica que, para cada vítima fatal, outras seis acabam hospitalizadas, e cerca de 20% delas apresentam danos neurológicos permanentes. As queimaduras também são motivo de preocupação, com grande parte dos óbitos ocorrendo dentro do ambiente doméstico. Já as lesões penetrantes, resultantes de objetos que perfuram a pele, têm registrado aumento e são frequentemente fatais.



Outro ponto crítico são os traumas, que representam a maioria das ocorrências relacionadas a impactos contusos — geralmente causados por acidentes de trânsito, quedas ou brincadeiras com bicicletas e outros equipamentos. Traumatismos cranianos e lesões na coluna cervical estão entre as mais recorrentes, especialmente em atropelamentos e colisões. Em quedas de altura, fraturas de ossos longos, como fêmur, e danos no tronco são comuns e têm gravidade diretamente relacionada ao impacto sofrido.



Dr. Okamura alerta para os cuidados necessários nesta época do ano



O coordenador destaca ainda que as crianças possuem características fisiológicas próprias que as tornam mais vulneráveis a lesões extensas. A menor massa corporal aumenta a absorção de energia, favorecendo traumas multissistêmicos. Após o acidente, a perda de calor também é mais rápida, o que pode levar a quadros de hipotermia, sobretudo quando há exposição ao ambiente ou necessidade de infusão intravenosa.