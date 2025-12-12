Com a chegada das férias escolares, as crianças passam mais tempo em casa e, muitas vezes, sem a supervisão constante dos adultos. Esse cenário faz com que aumentem os registros de acidentes domésticos atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Jundiaí, especialmente episódios de afogamento, quedas, queimaduras, intoxicações e sufocamentos. Segundo o coordenador médico do serviço, Dr. Marcelo Okamura, esse tipo de ocorrência, já comum ao longo do ano, torna-se ainda mais preocupante neste período.
Entre os acidentes mais graves, o afogamento se destaca como uma das principais causas de morte e sequelas graves em crianças pequenas. Okamura explica que, para cada vítima fatal, outras seis acabam hospitalizadas, e cerca de 20% delas apresentam danos neurológicos permanentes. As queimaduras também são motivo de preocupação, com grande parte dos óbitos ocorrendo dentro do ambiente doméstico. Já as lesões penetrantes, resultantes de objetos que perfuram a pele, têm registrado aumento e são frequentemente fatais.
Outro ponto crítico são os traumas, que representam a maioria das ocorrências relacionadas a impactos contusos — geralmente causados por acidentes de trânsito, quedas ou brincadeiras com bicicletas e outros equipamentos. Traumatismos cranianos e lesões na coluna cervical estão entre as mais recorrentes, especialmente em atropelamentos e colisões. Em quedas de altura, fraturas de ossos longos, como fêmur, e danos no tronco são comuns e têm gravidade diretamente relacionada ao impacto sofrido.
Dr. Okamura alerta para os cuidados necessários nesta época do ano
O coordenador destaca ainda que as crianças possuem características fisiológicas próprias que as tornam mais vulneráveis a lesões extensas. A menor massa corporal aumenta a absorção de energia, favorecendo traumas multissistêmicos. Após o acidente, a perda de calor também é mais rápida, o que pode levar a quadros de hipotermia, sobretudo quando há exposição ao ambiente ou necessidade de infusão intravenosa.
A importância da calma e da presença dos responsáveis
A movimentação intensa e a curiosidade natural das crianças fazem parte do desenvolvimento, mas também podem se tornar um risco quando não há monitoramento adequado. Durante o atendimento, o comportamento dos adultos ao redor influencia diretamente a reação da criança acidentada.
“Em momentos de dor ou estresse, é comum que crianças pequenas apresentem irritação ou comportamento agressivo”, explica Dr. Marcelo Okamura. Ele reforça que a ansiedade dos cuidadores pode aumentar a insegurança da criança. “Por isso, pedimos que permaneçam próximos, falando com a criança e oferecendo apoio até nossa chegada. Em muitos casos, contamos com a participação dos pais para segurar equipamentos ou explicar o que estamos fazendo, o que traz tranquilidade a todos.”
Como evitar acidentes domésticos com crianças
Supervisão de áreas de risco: Cozinhas, lavanderias e áreas onde há produtos tóxicos devem permanecer trancadas ou fora do alcance dos pequenos. Produtos de limpeza e medicamentos precisam ser guardados em prateleiras altas e bem fechadas.
Segurança em ambientes com água: A criança nunca deve ficar sozinha perto da piscina. O adulto deve ficar a uma distância em que consiga alcançá-la imediatamente. Equipamentos de flutuação apropriados para a idade e certificados pelos órgãos reguladores são indispensáveis. Distrações, como celulares ou bebidas alcoólicas, devem ser evitadas, e casas sem adultos habituados a cuidar de crianças devem manter a piscina coberta ou cercada.
Prevenção de quedas: Brincadeiras em escorregadores, trepa-trepas, bicicletas ou skates exigem uso de equipamentos de proteção, como capacete e joelheiras. Em ambientes escolares, a supervisão constante durante intervalos ou momentos recreativos é fundamental.
Cuidados com fogo e calor: Objetos inflamáveis devem ficar fora do alcance infantil. Na cozinha, cabos de panelas precisam estar sempre voltados para dentro do fogão. Para acender churrasqueiras, recomenda-se o uso de acendedores próprios, evitando álcool líquido, que pode provocar explosões e queimaduras graves.