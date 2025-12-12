13 de dezembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

FMJ busca voluntários para estudar desconforto visual na leitura

Por Redação | Faculdade de Medicina de Jundiaí
Divulgação
A participação da população, com ou sem sintomas, pode ajudar a transformar a forma como são entendidos e tratados problemas visuais
A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) convida a população para participar de uma pesquisa inédita que busca responder a uma pergunta que afeta crianças, jovens e adultos: por que tantas pessoas sentem incômodo, cansaço ou dor ao ler — ou têm dificuldade até mesmo antes de começar a ler?

A participação da população, com ou sem sintomas, pode ajudar a transformar a forma como são entendidos e tratados os problemas visuais que ainda passam despercebidos.

O estudo integra o projeto “Análise do Olhar Humano: Estudos Experimentais de Rastreamento Ocular para Reconhecimento de Padrões Visuais em Tarefas Cognitivas”, liderado pelo pesquisador e engenheiro Rafael Nobre Orsi. Segundo ele, “entender como o olho se comporta diante de estímulos visuais é essencial para diagnósticos mais precisos e intervenções que realmente melhorem o aprendizado e a qualidade de vida”.

O projeto conta com apoio institucional da Diretoria de Inovação e Tecnologia da FMJ. Para o diretor, António César Galhardi, “pesquisas como esta mostram como a tecnologia pode derrubar barreiras invisíveis que prejudicam o desenvolvimento humano”.

Por que essa pesquisa importa?

O foco está no estresse visual, especialmente em condições como a Síndrome de Irlen — que ganhou destaque em Jundiaí após a criação da Campanha Municipal de Conscientização, em 2019, pelo então vereador e atual prefeito Gustavo Martinelli.

Mas há um ponto crucial: a Síndrome de Irlen vem sendo frequentemente confundida com outras condições, também sem diagnóstico preciso, que afetam o desempenho escolar, a leitura e até o processo de aprendizagem desde a infância.

Ou seja, muitas pessoas enfrentam dificuldades, mas ainda não sabem o por quê.

O que é a Síndrome de Irlen?

É uma alteração na percepção visual relacionada à adaptação à luz. Entre os sintomas estão:

  • sensibilidade ao brilho do papel branco;
  • dor ou desconforto ao ler;
  • dores de cabeça;
  • náuseas;
  • dificuldade de concentração;
  • dificuldade para acompanhar linhas ou letras.

Exames oftalmológicos tradicionais não detectam essa condição, e o diagnóstico depende quase sempre apenas do relato do paciente. Isso abre espaço para enganos, atrasos no tratamento e confusão com outras dificuldades visuais ou cognitivas.

A tecnologia que pode mudar esse cenário

A FMJ está utilizando rastreamento ocular (eye tracking) — uma tecnologia moderna, não invasiva e segura, capaz de mapear com precisão o movimento dos olhos diante de palavras, imagens ou estímulos visuais simples.

Essa abordagem permite avaliar não apenas pessoas que leem, mas também pessoas que ainda não aprenderam a ler, incluindo crianças e adultos em alfabetização.

Isso é fundamental para esclarecer causas de dificuldade na leitura e na aprendizagem desde as fases iniciais.

O objetivo é desenvolver um método inovador, objetivo e baseado em evidências para apoiar diagnósticos confiáveis e orientar intervenções eficazes.

A pesquisa contará com 360 participantes, distribuídos entre grupo controle e grupo alvo, em parceria com a FEI e o Centro Paula Souza.

Quem pode participar?

Qualquer pessoa, incluindo:

  • quem sente desconforto visual ao ler;
  • quem nunca teve sintomas (grupo controle);
  • crianças ou adultos que ainda não sabem ler, mas apresentam sinais de desconforto visual, dificuldade de foco ou desafios no processo de aprendizagem.

Onde acontecerá?

Na Unidade I da Faculdade de Medicina de Jundiaí, localizada na rua Francisco Telles, 250 – 1º andar. O agendamento acontece das 8h às 17h, de segunda a sexta, pelo telefone: (11) 3395-2157 ou e-mail: nit@fmj.br

