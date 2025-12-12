A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) convida a população para participar de uma pesquisa inédita que busca responder a uma pergunta que afeta crianças, jovens e adultos: por que tantas pessoas sentem incômodo, cansaço ou dor ao ler — ou têm dificuldade até mesmo antes de começar a ler?
A participação da população, com ou sem sintomas, pode ajudar a transformar a forma como são entendidos e tratados os problemas visuais que ainda passam despercebidos.
O estudo integra o projeto “Análise do Olhar Humano: Estudos Experimentais de Rastreamento Ocular para Reconhecimento de Padrões Visuais em Tarefas Cognitivas”, liderado pelo pesquisador e engenheiro Rafael Nobre Orsi. Segundo ele, “entender como o olho se comporta diante de estímulos visuais é essencial para diagnósticos mais precisos e intervenções que realmente melhorem o aprendizado e a qualidade de vida”.
O projeto conta com apoio institucional da Diretoria de Inovação e Tecnologia da FMJ. Para o diretor, António César Galhardi, “pesquisas como esta mostram como a tecnologia pode derrubar barreiras invisíveis que prejudicam o desenvolvimento humano”.
Por que essa pesquisa importa?
O foco está no estresse visual, especialmente em condições como a Síndrome de Irlen — que ganhou destaque em Jundiaí após a criação da Campanha Municipal de Conscientização, em 2019, pelo então vereador e atual prefeito Gustavo Martinelli.
Mas há um ponto crucial: a Síndrome de Irlen vem sendo frequentemente confundida com outras condições, também sem diagnóstico preciso, que afetam o desempenho escolar, a leitura e até o processo de aprendizagem desde a infância.
Ou seja, muitas pessoas enfrentam dificuldades, mas ainda não sabem o por quê.
O que é a Síndrome de Irlen?
É uma alteração na percepção visual relacionada à adaptação à luz. Entre os sintomas estão:
- sensibilidade ao brilho do papel branco;
- dor ou desconforto ao ler;
- dores de cabeça;
- náuseas;
- dificuldade de concentração;
- dificuldade para acompanhar linhas ou letras.
Exames oftalmológicos tradicionais não detectam essa condição, e o diagnóstico depende quase sempre apenas do relato do paciente. Isso abre espaço para enganos, atrasos no tratamento e confusão com outras dificuldades visuais ou cognitivas.
A tecnologia que pode mudar esse cenário
A FMJ está utilizando rastreamento ocular (eye tracking) — uma tecnologia moderna, não invasiva e segura, capaz de mapear com precisão o movimento dos olhos diante de palavras, imagens ou estímulos visuais simples.
Essa abordagem permite avaliar não apenas pessoas que leem, mas também pessoas que ainda não aprenderam a ler, incluindo crianças e adultos em alfabetização.
Isso é fundamental para esclarecer causas de dificuldade na leitura e na aprendizagem desde as fases iniciais.
O objetivo é desenvolver um método inovador, objetivo e baseado em evidências para apoiar diagnósticos confiáveis e orientar intervenções eficazes.
A pesquisa contará com 360 participantes, distribuídos entre grupo controle e grupo alvo, em parceria com a FEI e o Centro Paula Souza.
Quem pode participar?
Qualquer pessoa, incluindo:
- quem sente desconforto visual ao ler;
- quem nunca teve sintomas (grupo controle);
- crianças ou adultos que ainda não sabem ler, mas apresentam sinais de desconforto visual, dificuldade de foco ou desafios no processo de aprendizagem.
Onde acontecerá?
Na Unidade I da Faculdade de Medicina de Jundiaí, localizada na rua Francisco Telles, 250 – 1º andar. O agendamento acontece das 8h às 17h, de segunda a sexta, pelo telefone: (11) 3395-2157 ou e-mail: nit@fmj.br