A Prefeitura de Jundiaí avança no planejamento e na priorização de projetos de obras viárias voltados ao curto, médio e longo prazo, com foco na melhoria da mobilidade urbana e da qualidade de vida da população. As ações envolvem diferentes áreas da administração municipal e consideram o impacto direto das intervenções no dia a dia dos munícipes.
Entre as iniciativas em análise estão transposições, melhorias pontuais na mobilidade dos bairros, pavimentação de vias e calçadas, implantação de ciclovias, abertura de novos acessos e conexões viárias, além da criação de baias para parada de ônibus. “O foco é justamente melhorar a mobilidade de motoristas, pedestres, motociclistas, ciclistas e usuários do transporte público. Pensamos a mobilidade como um todo”, destacou a secretária de Mobilidade e Transporte, Ana Paula Silva de Almeida.
Segundo a Prefeitura de Jundiaí, alguns exemplos de projetos de obras viárias priorizadas, a serem feitas a curto, médio e longo prazo são:
- Canteiro central da marginal Anhanguera x rua Paraná (Vila Maringá): intervenção destinada a melhorar a fluidez do tráfego e a saída do bairro em direção à via marginal da rodovia Anhanguera. A obra ampliará a geometria da via, garantindo melhor escoamento do fluxo veicular, incluindo o transporte coletivo.
- Requalificação do acesso ao Espaço Expressa: o projeto prevê a melhoria do acesso ao Complexo Espaço Expressa, Poupatempo e Fatec, além de oferecer uma nova opção de entrada para a região central da cidade, por meio de um novo retorno para a avenida União dos Ferroviários e rua da Abolição. A obra aguarda autorização dos órgãos de proteção ao patrimônio histórico e a conclusão dos projetos complementares.
- Marginal do Medeiros: a intervenção realizará a requalificação da marginal do Medeiros, garantindo continuidade ao seu traçado e reposicionando os acessos de entrada e saída do bairro para a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. O projeto está em fase final de elaboração dos projetos complementares, desapropriações e autorizações junto à concessionária Via Appia e à Artesp.
- Duplicação da avenida Luís Zorzetti: com a implantação de um novo trecho, a obra busca melhorar a mobilidade na região da Ponte São João, aliviando o tráfego em vias já sobrecarregadas. Também beneficiará o transporte público, que contará com linhas troncais ligando os terminais da região Leste a outras áreas da cidade, com maior fluidez e segurança. A execução aguarda a finalização de trâmites administrativos para abertura de licitação.
- Estudos de transposições da Anhanguera: a rodovia Anhanguera, uma das mais importantes do país, corta o município e divide suas regiões. Os projetos de transposição visam melhorar a fluidez das travessias e integrar as diferentes áreas da cidade. As iniciativas, de responsabilidade da Prefeitura de Jundiaí e complementares aos projetos do Estado, estão em fase de estudos.
A prefeitura informa ainda que essas e outras dezenas de obras encontram-se nas fases de planejamento, projeto ou preparo para licitação. Algumas podem ser feitas pela prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), ou por processos licitatórios para a contratação de empresas especializadas.
O prefeito Gustavo Martinelli reforçou que as decisões são tomadas com base em critérios técnicos e de prioridade. “Com transparência, responsabilidade e senso de prioridade, analisamos todas as demandas e identificamos aquelas que terão impacto mais positivo na vida da população. Estamos trabalhando para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida dos jundiaienses”, afirmou.
A análise dos projetos ocorre de forma integrada entre as Secretarias de Governo, Infraestrutura e Serviços Públicos, Mobilidade e Transporte e Planejamento Urbano e Meio Ambiente, além da DAE e da Fumas, com reuniões periódicas para atualização das propostas e alinhamento das ações. Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra, todos os projetos seguem o plano de governo. “Definimos prioridades, avaliamos se os recursos serão próprios ou provenientes de financiamentos e buscamos dar mais celeridade à tramitação, sempre alinhados às demandas da cidade”, explicou.
Equipes técnicas
Na sequência, os projetos prioritários são detalhados junto às equipes técnicas, que analisam possíveis interferências nos locais das obras, como a presença de adutoras, emissários, redes e sinalização viária. “O objetivo é viabilizar melhorias completas e integradas, respeitando o planejamento urbano e ambiental”, acrescentou o secretário.
As intervenções podem ser executadas diretamente pela prefeitura ou, nos casos de maior complexidade técnica, como contenções de encostas ou construção de pontes, por empresas especializadas, contratadas via licitação. “Essa definição garante segurança, eficiência e qualidade na execução das obras”, concluiu Jeferson Coimbra.