A Prefeitura de Jundiaí avança no planejamento e na priorização de projetos de obras viárias voltados ao curto, médio e longo prazo, com foco na melhoria da mobilidade urbana e da qualidade de vida da população. As ações envolvem diferentes áreas da administração municipal e consideram o impacto direto das intervenções no dia a dia dos munícipes.

Entre as iniciativas em análise estão transposições, melhorias pontuais na mobilidade dos bairros, pavimentação de vias e calçadas, implantação de ciclovias, abertura de novos acessos e conexões viárias, além da criação de baias para parada de ônibus. “O foco é justamente melhorar a mobilidade de motoristas, pedestres, motociclistas, ciclistas e usuários do transporte público. Pensamos a mobilidade como um todo”, destacou a secretária de Mobilidade e Transporte, Ana Paula Silva de Almeida.

