O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta que, nas primeiras horas desta sexta, pancadas de chuva vão atingir o Sul de Mato Grosso do Sul, Oeste do Paraná e de Santa Catarina, avançando para o Centro-oeste de São Paulo e Centro-sul de Minas Gerais ao longo do dia. “As chuvas podem ocorrer em curtos períodos, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e granizo, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, queda de árvores e danos à rede elétrica”, alertou o coordenador-geral de Monitoramento e Alerta do Cenad, Tiago Molina Schnorr.

A combinação de uma frente fria com alta umidade mantém o risco de tempestades severas em áreas em diversos estados do país, principalmente no Centro-sul. A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) está inclusa na área de alerta amarelo para tempestades a partir de hoje (12). Os estado de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e principalmente Paraná e Santa Catarina têm alertas também pelo fim de semana. Diante do cenário, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) da Defesa Civil Nacional seguirá acompanhando a previsão e apoiando os estados em risco.

No sábado (13), as instabilidades retornam ao Paraná, Centro-sul de Mato Grosso do Sul, Centro-leste catarinense, além da faixa Leste de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, incluindo áreas serranas. No domingo (14), ainda podem ocorrer pancadas de chuva rápidas em áreas do Centro-sul do país. A Defesa Civil Nacional alerta para a Região Serrana do Rio de Janeiro, centro-sul de São Paulo, Zona da Mata e sul de Minas Gerais, além do sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Defesa Civil Alerta

O Defesa Civil Alerta, implementado em todo o território nacional recentemente, poderá ser usado pelos estados como forma de ampliar a proteção das pessoas. O sistema utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco elevado. Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem tocar mesmo em modo silencioso. Não é necessário cadastro prévio e o serviço é gratuito, com alcance de celulares compatíveis (Android e iOS lançados a partir de 2020) e cobertura de telefonia móvel com tecnologia 4G ou 5G.

A ferramenta busca orientar as pessoas sobre as medidas de proteção a serem tomadas. Dessa forma, os alertas terão informações sobre o tipo de risco que está prestes a acontecer e instruções práticas. As definições de conteúdo e do momento de envio dos alertas são de responsabilidade dos órgãos de proteção e defesa civil locais e a ação é operacionalizada por meio da Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap).