A programação será composta por dois eixos principais. O primeiro será a apresentação das ações desenvolvidas pela Brigada, com balanço das atividades realizadas em 2025, além dos principais aprendizados, desafios e diretrizes para o próximo ano. Na sequência, será realizada uma dinâmica de caracterização territorial, etapa inicial para a elaboração do PPCIF de 2026.

A Fundação Serra do Japi, em parceria com a Brigada Florestal Voluntária Iapy Iapy, promove no próximo sábado (13), das 8h30 às 12h, uma reunião voltada a moradoras, moradores e coletivos do território, no Centro de Referência em Educação Ambiental (CREAM). O encontro integra as ações de planejamento para 2026 e tem como foco a construção participativa do Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (PPCIF).

O superintendente da Fundação Serra do Japi, Flávio Gramolelli Junior, destaca que o processo participativo é fundamental para o fortalecimento das estratégias de prevenção. “A mitigação dos incêndios florestais depende da integração entre poder público, brigadistas e população. A construção coletiva do plano garante que as ações reflitam as especificidades do território e ampliem a capacidade de resposta diante dos eventos extremos.”

Para o engenheiro ambiental e civil e voluntário da Brigada, Luam Farina Elias, o encontro representa um momento decisivo para o próximo ciclo de ações. “Consideramos esse encontro um passo importante para o planejamento de 2026. Em 2025, a Brigada Iapy Iapy passou por um ano de amadurecimento, no qual conseguimos consolidar nossa atuação e evidenciar as ações que vêm sendo construídas no território. Para seguirmos avançando, a participação da comunidade é indispensável. Quem vive na Serra conhece seus desafios e particularidades, e essa contribuição é fundamental para construirmos um plano mais verdadeiro e eficiente.”

A participação é aberta ao público e não requer inscrição prévia. Para auxiliar na organização, os interessados podem preencher o formulário online.