A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, informa que medicamentos de alto custo, cuja compra e distribuição são de responsabilidade exclusiva do Governo do Estado, estão temporariamente em falta.

A interrupção no fornecimento ocorre devido à troca do operador logístico da Farmácia de Medicamentos Especiais (FME) da DRS VII – Campinas, processo conduzido pelo próprio Estado e que tem causado atrasos significativos nas entregas.

