13 de dezembro de 2025
NOTA OFICIAL

Prefeitura cobra Estado por falta de medicamentos de alto custo

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo/PMJ
Troca do operador logístico é a causa da interrupção no fornecimento dos medicamentos
Troca do operador logístico é a causa da interrupção no fornecimento dos medicamentos

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, informa que medicamentos de alto custo, cuja compra e distribuição são de responsabilidade exclusiva do Governo do Estado, estão temporariamente em falta.

A interrupção no fornecimento ocorre devido à troca do operador logístico da Farmácia de Medicamentos Especiais (FME) da DRS VII – Campinas, processo conduzido pelo próprio Estado e que tem causado atrasos significativos nas entregas.

A Prefeitura já solicitou ao Governo do Estado a regularização imediata da situação. A Secretaria de Saúde segue monitorando o caso diariamente e manterá a população informada sobre qualquer atualização.

