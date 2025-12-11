13 de dezembro de 2025
REABERTURA

Parques de Jundiaí voltam a funcionar nesta quinta (11)

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação/PMJ
Parque Antônio Garcia Machado (Jardim do Lago) é um dos parques com atendimento normalizado nesta quinta (11)
Parque Antônio Garcia Machado (Jardim do Lago) é um dos parques com atendimento normalizado nesta quinta (11)

A Prefeitura de Jundiaí informa que todos os parques municipais já foram reabertos nesta quinta-feira 11 de dezembro, após o fechamento preventivo realizado na quarta-feira (10) em razão da previsão de fortes ventos que poderiam atingir entre 60 e 100 km/h.

A medida emergencial, adotada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) em conjunto com o DAE Jundiaí e a Defesa Civil, teve como objetivo garantir a segurança dos frequentadores e trabalhadores.

Para conferir o horário de funcionamento dos parques municipais, clique aqui.

