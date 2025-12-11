Serão disponibilizadas doses previstas no Calendário Nacional de Imunização, para crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a vacina contra Influenza (gripe), sarampo e febre amarela. Uma das novidades da edição é a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), causador da bronquiolite em bebês, para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. Não serão aplicadas as vacinas contra covid-19 e dengue.

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde realiza, no próximo sábado (13), mais um dia de multivacinação no Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Piso G3 do Maxi Shopping. O atendimento será das 10h às 18h.

Para receber os imunizantes, é necessário apresentar um documento de identidade com CPF para registro no sistema do Ministério da Saúde. No caso das crianças, além do CPF, será solicitada a apresentação da carteirinha de vacinação. Já para a vacina contra a bronquiolite, as gestantes devem levar, além de documento com CPF, também o cartão da gestante ou documento que comprove a idade gestacional.

“Nossa rede municipal está mobilizada para atender toda a população e, assim, aumentar as taxas de cobertura vacinal no município. É uma oportunidade para que crianças, adolescentes e adultos, inclusive gestantes, que agora podem se proteger contra o VSR, atualizem suas carteirinhas e reforcem a proteção contra diversas doenças que podem ser prevenidas com segurança e eficácia”, destaca a secretária de Promoção da Saúde, Márcia Facci.

O Maxi Shopping fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6000, Vila Rio Branco. Os imunizantes também estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), mediante o horário de funcionamento de cada sala de vacinação.