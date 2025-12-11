“A iluminação adequada transforma o espaço, amplia a segurança e garante melhores condições para que a comunidade aproveite todas as atividades oferecidas aqui no CEU das Artes”, destacou o secretário interino da Smisp, Jefferson Coimbra.

A Prefeitura de Jundiaí realizou a substituição das lâmpadas a vapor por tecnologia LED do CEU das Artes Vista Alegre. A ação foi executada pelo Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp).

O CEU das Artes atende atualmente cerca de 2,5 mil alunos matriculados em 26 modalidades. A coordenadora do espaço, Priscila Bonifácio, reforçou que a melhoria na iluminação impacta diretamente na rotina dos frequentadores.

“Além dos alunos das aulas regulares, temos também uma sala do EJA, com alunos da melhor idade, entre 40 e 60 anos. Precisamos garantir um ambiente aconchegante, e a iluminação traz mais segurança para a comunidade que frequenta do CEU das Artes. Além disso, deixa o ambiente mais bonito, com mais brilho e vida”, afirmou.

Moradora do Vista Alegre, Larissa Cardeal de Jesus também aprovou a iniciativa e comentou sobre a diferença no espaço após a substituição das lâmpadas. “Sem comparação. Antes estava muito escuro, e agora, com a troca, vai iluminar tudo. Além de deixar o lugar mais bonito, traz muito mais segurança para todos”.