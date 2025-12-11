O jundiaiense Rafa Depieri, que começou a carreira na Rádio Difusora (810 AM) do grupo JJ de comunicação ganhou o mundo e hoje é um dos concorrentes ao Voice Arts Awards, da Society of Voice Arts ans Sciences (Sovas). O prêmio é conhecido como "Oscar da Voz", pois premia trabalhos de narração de todo o mundo.

As categorias do Voice Arts Awards englobam desde narração de TV e filmes até narração de audiobook, passando pelas categorias comerciais também. Rafa Depieri concorre em três categorias: Melhor Locução de Narração Corporativa em Língua Portuguesa, Melhor Locução de Narração E-learning em Língua Portuguesa e Melhor Locução de TV ou Web em Língua Portuguesa.

A premiação acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 18 de janeiro. "Sou locutor publicitário, nascido em Jundiaí, e comecei a minha carreira na comunicação na Rádio Difusora, como operador de áudio. Fui voz dos canais Telecine (Action, Touch e Fun) e gravo para grandes marcas, como Natura, Fiat, Vivo, Playstation, Petrobras, Oreo, Allianz, Kings League, entre outras", conta.