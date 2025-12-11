Com a chegada do fim do ano, a pressão por presentes e comemorações pode colocar em risco o orçamento de milhões de brasileiros, especialmente daqueles que já enfrentam dificuldades financeiras. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise, realizada nas 27 capitais do país, revela que 33% dos consumidores que pretendem presentear neste Natal possuem contas em atraso, sendo que 72% estão com o nome sujo.

O estudo mostra também que 22% dos entrevistados costumam gastar mais do que podem durante o período — principalmente os mais jovens. Além disso, 9% afirmam que devem deixar de pagar alguma conta para conseguir comprar presentes, o que pode levar cerca de 14,8 milhões de consumidores à inadimplência por causa dos gastos de fim de ano.

VEJA MAIS: