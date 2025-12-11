Com a chegada do fim do ano, a pressão por presentes e comemorações pode colocar em risco o orçamento de milhões de brasileiros, especialmente daqueles que já enfrentam dificuldades financeiras. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise, realizada nas 27 capitais do país, revela que 33% dos consumidores que pretendem presentear neste Natal possuem contas em atraso, sendo que 72% estão com o nome sujo.
O estudo mostra também que 22% dos entrevistados costumam gastar mais do que podem durante o período — principalmente os mais jovens. Além disso, 9% afirmam que devem deixar de pagar alguma conta para conseguir comprar presentes, o que pode levar cerca de 14,8 milhões de consumidores à inadimplência por causa dos gastos de fim de ano.
VEJA MAIS:
As festas também impactam o bolso: 10% dos consumidores pretendem deixar de pagar alguma conta para participar das celebrações de Natal, enquanto 11% farão o mesmo para o Ano Novo. Segundo o levantamento, as principais contas que devem ser atrasadas para custear presentes ou festividades são: internet (17%), água e luz (11%), financiamento da casa (10%), telefone (10%), mensalidade escolar (9%) e TV por assinatura (9%).
Nome sujo após o Natal
O estudo também aponta que 22% dos consumidores que compraram presentes no Natal de 2024 ficaram com o nome sujo devido a dívidas em atraso. O valor médio dessas pendências é de R$ 1.084.
Filhos influenciam nas compras
A influência das crianças nas compras natalinas também aparece na pesquisa: 41% dos pais escolhem os presentes junto com os filhos, enquanto 43% decidem sozinhos. Entre os entrevistados, 22% afirmam que podem deixar de pagar alguma conta para atender aos pedidos dos filhos na hora de comprar os presentes.