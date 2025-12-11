Mesmo sem aulas, pelo terceiro ano seguido, as unidades estaduais permanecerão com as portas abertas no próximo mês e vão oferecer almoço para alunos da rede de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, entre os dias 5 e 30 de janeiro. Para evitar desperdício, a Seduc-SP orienta que as famílias interessadas registrem o pedido na própria escola ou na SED (Secretaria Escolar Digital) até 12 de dezembro.

O ano letivo termina nesta sexta-feira (12) para os mais de 3 milhões de estudantes matriculados nas escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). A partir do dia 15 de dezembro, responsáveis e alunos do Ensino Fundamental e Médio podem consultar as notas do quarto bimestre no aplicativo e site Sala do Futuro. Para 2026, a volta às aulas está marcada para 2 de fevereiro.

“O cardápio das férias de janeiro segue o cuidado com os grupos nutricionais oferecidos às crianças, adolescentes e adultos que estudam na rede. No recesso do meio do ano, em julho, foram servidas nove mil refeições em todas as regiões do estado”, afirma o secretário da Educação, Renato Feder.

Ao longo do mês de férias, os nutricionistas da Educação mantêm as orientações às equipes das escolas de um cardápio com opções balanceadas. Participam da iniciativa unidades em municípios com distribuição “centralizada”. Ou seja, com contratos de cozinheiras e compras de insumos diretamente sob responsabilidade do governo estadual.

Resultado das matrículas

O mês de janeiro também é o período para fazer a matrícula — para quem hoje estuda em escolas particulares, em outros estados ou quer retornar às salas de aula — e conferir o resultado da pré-matrícula e do pedido de transferência de unidade realizado em setembro. O cadastro e a consulta podem ser feitos na SED (em “consulta pública de matrícula”), nos postos do Poupatempo ou nas escolas. Alunos que estão na rede paulista em 2025 têm a vaga garantida e renovada automaticamente para o próximo ano.