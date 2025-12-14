Jundiaí - uma cidade que desponta como centro de atração para data centers - com hubs de tecnologia já consolidados - precisa atingir a maturidade na cadeia tecnológica e integrar seus elos produtivos para ter acesso a um segundo momento de desenvolvimento. Atualmente, o município tem, em suas pontas, elementos essenciais para que isso aconteça, com startups, empresas e instituições de ensino que respiram tecnologia, mas ainda não convergiram para uma consolidação, de fato, do setor produtivo tec.

Para o diretor de Ciência de Tecnologia de Jundiaí, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tiago Antunes, a CPL (Cadeia Produtiva Local) está em desenvolvimento, com todos os sistemas de inovação aportados na cidade. O desafio consiste em integrar os atores, de forma representativa.

Para que isso aconteça, a Secretaria lançou o programa Inova+, que pretende integrar o ecossistema de inovação; atrair e reter empresas de tecnologia e startups; construir inteligência para captação de recursos e parcerias (fundos, fomentos, editais e projetos) e criar infraestrutura física de tecnologia e inovação.

“Essa infraestrutura física, entretanto, só virá com governança, metodologia e planejamento a longo prazo. Atualmente, a governança está em fase de escrituração entre a ATIJ (Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí), Fatec, Sebrae e Cijun. Já houve encontros no Ciesp para discutir a CPL jundiaiense, com grande objetivo de ser reconhecida pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado, através do SP Produz”, afirma Tiago.