Para um jundiaiense nato, comemorar o aniversário da cidade que governa é de extrema responsabilidade e alegria. O prefeito Gustavo Martinelli fez várias entregas neste aniversário de 369 anos e promete investir em projetos que abracem a população em vulnerabilidade social e climática. Além disso, seguem os investimentos em saúde, notadamente com novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e ampliação de atendimento.

JJ - Quais ações o senhor deixou para divulgar no aniversário de Jundiaí?

Gustavo Martinelli: O aniversário de 369 anos de Jundiaí marca um momento importante para a cidade. É uma data de celebração, mas também de entregas. Desde o primeiro dia do nosso governo, mantivemos as obras em andamento. Isso é responsabilidade. Reavaliamos projetos e seguimos trabalhando para garantir que a população recebesse aquilo que foi planejado, com uma visão de futuro. E agora, em dezembro, temos uma série de entregas importantes.

Entre os destaques, temos uma grande entrega na saúde: a nova UBS do Rio Branco, que foi entregue à população no dia 13 de dezembro. Vamos lançar a Casa da Família, um espaço da Assistência destinado a acolher famílias em situações de emergência e calamidade climática, garantindo proteção, dignidade e o sentimento de lar mesmo nos momentos mais difíceis. Também entregaremos a primeira etapa da Vila de Oportunidades, reunindo projetos de Assistência e Desenvolvimento Social. Já na área da segurança, vamos entregar novas viaturas para a população, ampliando a segurança em Jundiaí.

Na cultura, teremos apresentações especiais do Coral Municipal e da Orquestra Municipal, simbolizando um ano em que descentralizamos e fortalecemos a cultura na cidade. Teremos ainda a abertura da exposição “369 Olhares sobre Jundiaí”, trazendo diferentes perspectivas sobre o nosso município.

Vamos reforçar o projeto “Tem Dança na Escola”, parceria entre Cultura e Educação que vem ampliando a formação e o acesso dos alunos. E no Parque do Cerrado, no Vetor Oeste, entregaremos o Jardim Sensorial, um equipamento importante para educação ambiental, inclusão e convivência.

Na região da Vila Hortolândia, vamos inaugurar a nova praça e lançar o Varejão Noturno, uma demanda antiga dos moradores. Depois de oito anos sem entregas habitacionais, vamos entregar 16 casas no Jardim Tamoio, mostrando que a habitação voltou a ser prioridade. Outro ponto importante é a área dedicada aos motoboys na Avenida 9 de Julho, garantindo infraestrutura adequada para esses trabalhadores essenciais no dia a dia da cidade.Vamos entregar o Campo Society do Complexo Esportivo Francisco Dal Santo na Vila Rami, totalmente revitalizado.

Também estamos avançando nas obras de água e esgoto em regiões como Vetor Oeste, Varginha, Loteamento Santo Antônio, Loteamento São Jorge, Terra Nova, Castanho, Traviú, Poste e Vale do Cebrantes. São investimentos fundamentais para acompanhar o crescimento da cidade e garantir qualidade de vida.

Para celebrar o mês de aniversário, teremos o Festival da Coxinha e da Cerveja Artesanal, além de uma grande festa hoje, no dia 14, no Parque da Cidade, um domingo ainda mais especial para todas as famílias. O aniversário de Jundiaí resume bem o nosso ritmo: trabalho contínuo, entregas reais e respeito às pessoas que vivem aqui.



Apesar de Jundiaí ser uma das cidades mais ricas do país, há muitas desigualdades sociais. Como o senhor pretende diminuir essa desvantagem?

Jundiaí é uma cidade forte, com bons indicadores, mas eu sempre disse que isso só faz sentido quando a qualidade de vida chega para todos. Como prefeito, meu compromisso é olhar a cidade como um todo, entendendo que cada região tem necessidades diferentes.

A minha missão é tornar Jundiaí um lugar ainda melhor para se viver, e isso passa por tratar cada bairro com um olhar único. Em algumas regiões, a prioridade é infraestrutura básica; em outras, é mobilidade; em outras, é acesso a serviços públicos. Não existe solução igual para realidades diferentes. Às vezes, um bairro precisa de saneamento de qualidade, não de um novo parque. Cada região tem a sua urgência.

Quando a gente trabalha com essa visão de descentralização, ouvindo as pessoas e identificando as prioridades de cada território, a desigualdade começa a diminuir.É assim que vamos avançar: tomando decisões com base na realidade de cada comunidade, garantindo serviços essenciais, ampliando oportunidades e equilibrando os investimentos. Dessa forma, a cidade cresce de maneira mais justa para todos.