Para um jundiaiense nato, comemorar o aniversário da cidade que governa é de extrema responsabilidade e alegria. O prefeito Gustavo Martinelli fez várias entregas neste aniversário de 369 anos e promete investir em projetos que abracem a população em vulnerabilidade social e climática. Além disso, seguem os investimentos em saúde, notadamente com novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e ampliação de atendimento.
JJ - Quais ações o senhor deixou para divulgar no aniversário de Jundiaí?
Gustavo Martinelli: O aniversário de 369 anos de Jundiaí marca um momento importante para a cidade. É uma data de celebração, mas também de entregas. Desde o primeiro dia do nosso governo, mantivemos as obras em andamento. Isso é responsabilidade. Reavaliamos projetos e seguimos trabalhando para garantir que a população recebesse aquilo que foi planejado, com uma visão de futuro. E agora, em dezembro, temos uma série de entregas importantes.
Entre os destaques, temos uma grande entrega na saúde: a nova UBS do Rio Branco, que foi entregue à população no dia 13 de dezembro. Vamos lançar a Casa da Família, um espaço da Assistência destinado a acolher famílias em situações de emergência e calamidade climática, garantindo proteção, dignidade e o sentimento de lar mesmo nos momentos mais difíceis. Também entregaremos a primeira etapa da Vila de Oportunidades, reunindo projetos de Assistência e Desenvolvimento Social. Já na área da segurança, vamos entregar novas viaturas para a população, ampliando a segurança em Jundiaí.
Na cultura, teremos apresentações especiais do Coral Municipal e da Orquestra Municipal, simbolizando um ano em que descentralizamos e fortalecemos a cultura na cidade. Teremos ainda a abertura da exposição “369 Olhares sobre Jundiaí”, trazendo diferentes perspectivas sobre o nosso município.
Vamos reforçar o projeto “Tem Dança na Escola”, parceria entre Cultura e Educação que vem ampliando a formação e o acesso dos alunos. E no Parque do Cerrado, no Vetor Oeste, entregaremos o Jardim Sensorial, um equipamento importante para educação ambiental, inclusão e convivência.
Na região da Vila Hortolândia, vamos inaugurar a nova praça e lançar o Varejão Noturno, uma demanda antiga dos moradores. Depois de oito anos sem entregas habitacionais, vamos entregar 16 casas no Jardim Tamoio, mostrando que a habitação voltou a ser prioridade. Outro ponto importante é a área dedicada aos motoboys na Avenida 9 de Julho, garantindo infraestrutura adequada para esses trabalhadores essenciais no dia a dia da cidade.Vamos entregar o Campo Society do Complexo Esportivo Francisco Dal Santo na Vila Rami, totalmente revitalizado.
Também estamos avançando nas obras de água e esgoto em regiões como Vetor Oeste, Varginha, Loteamento Santo Antônio, Loteamento São Jorge, Terra Nova, Castanho, Traviú, Poste e Vale do Cebrantes. São investimentos fundamentais para acompanhar o crescimento da cidade e garantir qualidade de vida.
Para celebrar o mês de aniversário, teremos o Festival da Coxinha e da Cerveja Artesanal, além de uma grande festa hoje, no dia 14, no Parque da Cidade, um domingo ainda mais especial para todas as famílias. O aniversário de Jundiaí resume bem o nosso ritmo: trabalho contínuo, entregas reais e respeito às pessoas que vivem aqui.
Apesar de Jundiaí ser uma das cidades mais ricas do país, há muitas desigualdades sociais. Como o senhor pretende diminuir essa desvantagem?
Jundiaí é uma cidade forte, com bons indicadores, mas eu sempre disse que isso só faz sentido quando a qualidade de vida chega para todos. Como prefeito, meu compromisso é olhar a cidade como um todo, entendendo que cada região tem necessidades diferentes.
A minha missão é tornar Jundiaí um lugar ainda melhor para se viver, e isso passa por tratar cada bairro com um olhar único. Em algumas regiões, a prioridade é infraestrutura básica; em outras, é mobilidade; em outras, é acesso a serviços públicos. Não existe solução igual para realidades diferentes. Às vezes, um bairro precisa de saneamento de qualidade, não de um novo parque. Cada região tem a sua urgência.
Quando a gente trabalha com essa visão de descentralização, ouvindo as pessoas e identificando as prioridades de cada território, a desigualdade começa a diminuir.É assim que vamos avançar: tomando decisões com base na realidade de cada comunidade, garantindo serviços essenciais, ampliando oportunidades e equilibrando os investimentos. Dessa forma, a cidade cresce de maneira mais justa para todos.
Em relação à saúde e educação, quais investimentos no ano que vem?
Na saúde, seguimos com um trabalho muito forte de diálogo e cooperação com o Governo do Estado, com o Hospital São Vicente, o Hospital Universitário e o Hospital Regional. Estamos buscando emendas e novos investimentos para ampliar a capacidade de atendimento, e já começamos a colher resultados concretos.
No início do ano, encontramos grandes desafios, mas, com muito empenho, conseguimos novas emendas, ampliamos o número de cirurgias no Hospital Regional e fortalecemos o Hospital São Vicente. Agora, no fim do ano, por exemplo, antecipamos o 13º salário dos funcionários, valorizando esses profissionais que sustentam o atendimento no dia a dia.
Ao mesmo tempo, estamos avançando nas obras. Nosso governo será o que mais vai entregar UBS em Jundiaí. Agora, em dezembro, entregaremos a UBS da Vila Rio Branco, e seguimos com melhorias importantes: novo contrato para as equipes do PA da Vila Progresso, obras na UBS Rio Acima, UBS Tamoio, a nova UBS Ivoturucaia e a unidade da Vila Maringá. Tudo isso fortalece a atenção primária, que é a porta de entrada para um atendimento de qualidade e mais próximo das pessoas.
Na educação, o ritmo também é forte. Estamos finalizando a EMEB Adail na Vila Esperança, avançando na construção da EMEB Helena Galimberti, no bairro Cidade Nova e vem avanços futuros para a região Oeste também. São investimentos constantes para ampliar vagas, melhorar infraestrutura e garantir que nossas crianças tenham ambientes adequados para aprender e se desenvolver.
Qual é a região da cidade que o senhor mais gosta? E qual delas declama por mais investimentos?
Eu tenho um amor muito grande por Jundiaí como um todo. Nasci aqui, cresci aqui, e essa cidade faz parte da minha história. Então não existe uma região que eu goste mais. Todas têm sua importância e todas ajudam a construir a Jundiaí que a gente conhece.
É claro que eu tenho um carinho especial pela Região Sul, porque foi onde eu criei minhas raízes. Foi ali que eu nasci, conheci minha esposa, fiz grandes amigos, onde meus pais moram até hoje, onde fui administrador do Complexo Esportivo Francisco Dal Santo, onde me tornei uma liderança e depois vereador. As pessoas me viram crescer. Carrego essa região na minha memória e na minha formação. Mas esse afeto não interfere no meu trabalho, pelo contrário, me dá ainda mais responsabilidade.
Sobre qual região demanda mais investimentos, a verdade é que todas precisam, mas cada uma de um jeito. Jundiaí é diversa, e isso exige do governo um olhar segmentado. Há bairros que precisam de mais infraestrutura; outros, de mobilidade; outros, de equipamentos de saúde, educação ou lazer. Por isso trabalhamos com prioridades definidas a partir das necessidades de cada território.