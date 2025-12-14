No início do século XX, Jundiaí já era reconhecida como uma importante cidade industrial do interior paulista. A instalação de indústrias têxteis, cerâmicas e alimentícias ampliou o parque fabril e fortaleceu o desenvolvimento urbano. A partir da década de 1940, a expansão das rodovias – especialmente com a inauguração da Anhanguera – consolidou a vocação estratégica da cidade, impulsionando a chegada de novas empresas e a diversificação das atividades industriais.

O processo ganhou força a partir da década de 1860, com a implantação da estrada de ferro que conectou Jundiaí ao Porto de Santos e à capital paulista, permitindo o escoamento eficiente de mercadorias e a chegada de insumos e máquinas. “Esse impulso ferroviário favoreceu o surgimento das primeiras fábricas, especialmente na região da Vila Arens, onde se concentraram tecelagens, olarias e metalúrgicas”, lembra o diretor.

A história industrial de Jundiaí é marcada por ciclos de transformação que moldaram o desenvolvimento econômico da cidade. “Desde os primeiros empreendimentos de meados do século XIX até a atual consolidação como polo de inovação e tecnologia, o município tem se destacado pela capacidade de atrair empresas, formar mão de obra qualificada e se adaptar às novas demandas produtivas”, avalia Marcelo Cereser, diretor titular do CIESP Jundiaí.

Marcelo lembrou que, nesse período, as escolas Senai e do Sesi começaram a desempenhar papel determinante. “As instituições trouxeram formação técnica, programas de qualificação e suporte social aos trabalhadores, contribuindo para consolidar um ambiente favorável ao crescimento sustentável da indústria jundiaiense”, afirma.

Com a modernização das rodovias Anhanguera e Bandeirantes e a proximidade aos principais corredores logísticos do Estado, Jundiaí se transformou, nas últimas décadas, em um dos principais polos de distribuição e abastecimento do país. “O setor logístico passou a coexistir de forma sinérgica com a indústria, reforçando a atratividade local”, destacou o diretor, reforçando que a cidade vai viver um novo tempo com a Reforma Tributária, envolvendo a logística.

Com a implementação da Reforma Tributária, o fluxo industrial tende a mudar. Hoje, vale a pena as indústrias buscarem incentivos fiscais em outros estados, porque os incentivos fiscais acabam pagando a conta do frete, da distância dos polos consumidores. Mas, com a Reforma Tributária, o jogo vai se inverter: as indústrias vão ter que estar mais próximas dos seus polos consumidores, dos seus clientes. Ou seja, Jundiaí, de novo, vai se reinserir como um local privilegiado, não só por distribuição, mas por estar próximo também dos seus polos consumidores, as regiões de Campinas, São Paulo, Sorocaba, São José dos Campos. “A Reforma Tributária vai ser uma nova mola propulsora, um novo vetor de crescimento para a nossa cidade: as indústrias vão voltar para mais próximo da grande São Paulo, e seu polo consumidor”, completou.



Para ele, a evolução da cidade está intimamente ligada à força conjunta entre setor produtivo, entidades e trabalhadores. “Jundiaí sempre soube se reinventar. Da ferrovia à era digital, nossa cidade construiu uma base sólida que permite que a indústria continue crescendo com competitividade e visão de futuro”, afirma.