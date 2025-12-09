A noite da apresentação dos alunos do Time Jundiaí no evento de ginástica rítmica do Festijun foi memorável. Realizado no ginásio do CECE Romão de Souza, o evento contou com a participação de 300 crianças, jovens e adultos que encantaram o público. Integrantes do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA), da Prefeitura de Jundiaí, também participaram. O espaço ficou lotado, reunindo cerca de 1.500 pessoas entre arquibancada e área próxima à grade, que acompanharam cada momento das 23 apresentações realizadas por alunos de sete centros esportivos do município.
A apresentação foi acompanhada pelo prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, pela secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi, pelos vereadores Edicarlos Vieira, presidente da Câmara Municipal, e Tiago da El Elion, além de educadoras esportivas da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL). Todos os participantes receberam medalhas de participação. “Nossos alunos apresentaram lindas coreografias, resultado de muita dedicação e trabalho ao longo de todo o ano. Todos estão de parabéns”, destacou Marisa Bianco, supervisora da seção de eventos da SMEL.
Uma das alunas que chamou a atenção pela energia e carisma já durante o aquecimento foi Luzenite dos Santos, de 59 anos, conhecida como “Neth”. Artesã, ela integra o Time Jundiaí desde 2011 e começou a praticar ginástica rítmica ao acompanhar as filhas gêmeas. “Elas me incentivaram. Foi simples: entrei no Time e fui fazendo”, contou. Neth participou de quatro coreografias e define a modalidade como “saúde, vida, alegria e companheirismo”.
Outra participante foi Lara Menezes Annunciato, de 8 anos. “Praticando esporte eu sou mais saudável e mais feliz. Antes, queria aprender a fazer ponte e espacate. Já consigo executar os dois”, comemorou a aluna após a apresentação.