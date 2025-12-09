O documentário As Mulheres de Magdala já está disponível na plataforma YouTube desde a segunda-feira (8), dia da Imaculada Conceição. A obra revela o trabalho silencioso e poderoso da Pastoral da Mulher da Diocese de Jundiaí.

Muito mais que tirar mulheres da situação de prostituição, esta missão devolve a elas a cidadania por meio do trabalho digno (carteira assinada) e, principalmente, apresenta o amor redentor de Jesus Cristo e o acolhimento da Igreja Católica.

Clique aqui para assistir ao documentário e conhecer histórias reais de transformação.