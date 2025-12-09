09 de dezembro de 2025
HISTÓRIAS REAIS

Documentário sobre a Pastoral da Mulher já está disponível no YT

Por Redação |
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação/IA
Documentário está disponível no YouTube
Documentário está disponível no YouTube

O documentário As Mulheres de Magdala já está disponível na plataforma YouTube desde a segunda-feira (8), dia da Imaculada Conceição. A obra revela o trabalho silencioso e poderoso da Pastoral da Mulher da Diocese de Jundiaí.

Muito mais que tirar mulheres da situação de prostituição, esta missão devolve a elas a cidadania por meio do trabalho digno (carteira assinada) e, principalmente, apresenta o amor redentor de Jesus Cristo e o acolhimento da Igreja Católica. 

Clique aqui para assistir ao documentário e conhecer histórias reais de transformação.

