A velha história de marcar exame e não comparecer, um drama que atrapalha pacientes, sobrecarrega serviços e resulta em diagnósticos tardios, ganhou um contraponto promissor em Jundiaí. A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) e a Fatec Jundiaí desenvolveram e testaram um aplicativo capaz de diminuir significativamente o não comparecimento aos exames de colonoscopia em uma clínica da cidade.

O projeto mostrou resultados animadores: a taxa de ausência caiu cerca de 14%. Entre os usuários que responderam à pesquisa de satisfação, sete em cada dez aprovaram a experiência com o app.

A iniciativa mira um problema mundial e bem conhecido: cada falta atrasa o diagnóstico, aumenta filas, desperdiça recursos e compromete a prevenção. E quando se fala em câncer colorretal — o segundo mais comum no Brasil, com projeção de 45,6 mil novos casos em 2025 (INCA) — perder tempo não é opção.