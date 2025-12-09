A manhã desta terça-feira (9) marcou um importante reforço para a segurança pública da região com a entrega de 14 novas viaturas à Polícia Militar em solenidade realizada no Paço Municipal de Jundiaí. A iniciativa integra o plano estadual de ampliação da frota e beneficiará unidades de Jundiaí (11º BPM/I e 49º BPM/I), Bragança Paulista (34º BPM/I) e Campinas (1º BAEP).A região contará com um total de 39 novos veículos destinados ao policiamento ostensivo; o investimento para a aquisição dos veículos foi de R$ 2,2 milhões por parte do estado.

O prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância da integração entre as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, como base para os resultados expressivos obtidos na cidade. “Segurança pública se faz com integração, estrutura e presença constante nas ruas. Hoje trabalhamos de forma alinhada, compartilhando informações estratégicas e resultados, e dessa integração temos garantido avanços concretos. Agradeço ao Governo do Estado por essa parceria que tem dado resultados reais para a população”, afirmou.

O prefeito também ressaltou os investimentos municipais em tecnologia, como a adesão ao programa Muralha Paulista e a implantação do sistema de reconhecimento facial.