A manhã desta terça-feira (9) marcou um importante reforço para a segurança pública da região com a entrega de 14 novas viaturas à Polícia Militar em solenidade realizada no Paço Municipal de Jundiaí. A iniciativa integra o plano estadual de ampliação da frota e beneficiará unidades de Jundiaí (11º BPM/I e 49º BPM/I), Bragança Paulista (34º BPM/I) e Campinas (1º BAEP).A região contará com um total de 39 novos veículos destinados ao policiamento ostensivo; o investimento para a aquisição dos veículos foi de R$ 2,2 milhões por parte do estado.
O prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância da integração entre as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, como base para os resultados expressivos obtidos na cidade. “Segurança pública se faz com integração, estrutura e presença constante nas ruas. Hoje trabalhamos de forma alinhada, compartilhando informações estratégicas e resultados, e dessa integração temos garantido avanços concretos. Agradeço ao Governo do Estado por essa parceria que tem dado resultados reais para a população”, afirmou.
O prefeito também ressaltou os investimentos municipais em tecnologia, como a adesão ao programa Muralha Paulista e a implantação do sistema de reconhecimento facial.
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Takahashi, celebrou a entrega das viaturas e reafirmou a parceria com Jundiaí. “É uma satisfação realizar essa entrega na cidade. Cumpro aqui uma promessa feita ao prefeito Gustavo Martinelli. Não é à toa que os índices criminais têm caído mês a mês”, afirmou. “Estamos fortalecendo operações de inteligência com a Polícia Civil, Polícia Federal e Ministério Público, o que tem nos permitido bater recordes de prisões, apreensões e capturas. Também reduzimos o tempo médio de atendimento do 190 de 30 para 11 minutos — um salto enorme em eficiência e efetividade.”
O deputado estadual Capitão Telhada, presente na solenidade, apontou que segurança pública depende de um “tripé” envolvendo efetivo, equipamentos e treinamento. “Hoje esse tripé está sendo atendido: homens e mulheres preparados, dezenas de viaturas sendo entregues e um trabalho constante de modernização, reestruturação e valorização das carreiras. Segurança é a base de uma sociedade ordeira, de uma cidade que quer se desenvolver e de um país que quer proporcionar dias melhores para as futuras gerações”, destacou.
Já o deputado federal Guilherme Derrite ressaltou o desempenho dos policiais da região e o compromisso com políticas de segurança baseadas em tecnologia e prevenção. “É uma alegria cumprimentar os policiais civis e militares que entregam os melhores resultados da história do Estado de São Paulo. Hoje, segurança é a principal preocupação de 61% da população, e seguimos trabalhando para enfrentar esse desafio”, disse.
O deputado também mencionou avanços como o uso de tornozeleiras eletrônicas no monitoramento de agressores de violência contra a mulher e a ampliação das ferramentas do programa Muralha Paulista às guardas municipais. “Essa política pública devolveu às guardas a possibilidade de consultas criminais e captura de procurados, reforçando o papel de cada instituição no enfrentamento ao crime.”