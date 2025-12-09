O mutirão de atendimento gratuito para prevenção ao câncer de pele será realizado neste sábado (13), das 8h às 14h, no ambulatório da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). A ação integra a campanha Dezembro Laranja 2025 e deve mobilizar mais de 60 voluntários entre dermatologistas, estudantes e servidores.
A iniciativa prioriza perfis com maior risco para a doença, como pessoas de pele clara, com muitas pintas, histórico familiar de câncer de pele, queimaduras solares recorrentes, feridas que não cicatrizam e lesões que sangram ou apresentam mudança de cor, tamanho ou formato. Para esses casos, a avaliação especializada pode ser determinante.
No ano passado, o mutirão registrou 810 atendimentos e 27 procedimentos, números que reforçam o impacto direto da campanha na saúde pública local. "Quanto mais gente participa, mais cedo conseguimos detectar alterações e orientar direitinho. Esse cuidado muda histórias", afirma Juliana Areas, médica dermatologista e coordenadora do mutirão.
A Faculdade de Medicina de Jundiaí fica localizada na rua Francisco Telles, 222 - Vila Arens, Jundiaí.