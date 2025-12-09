O número de cancelamentos mensal neste período do ano é 9,3% maior que aqueles ocorridos no mês de março, que totalizaram 9.823 quitações de protesto, e 1,3% menor que os verificados em agosto, que somaram 10.876. O dado confirma um padrão: o cidadão quita as pendências com o dinheiro extra recebido no fim do ano e formaliza o cancelamento logo no mês seguinte.

A chegada do 13º salário altera de forma consistente o comportamento financeiro do cidadão jundiaiense. Levantamento inédito feito pelos Cartórios de Protesto do Estado de São Paulo entre 2021 e 2024 mostra que este é o momento escolhido pelo consumidor para quitar suas dívidas do ano e iniciar janeiro com o nome limpo. No total, foram 10.736 cancelamentos de dívidas ao mês no final do ano dos últimos quatro anos em Jundiaí, recorde frente a qualquer outro mês.

Ao mesmo tempo, o volume de dívidas encaminhadas a protesto em Jundiaí cresceu de forma contínua e expressiva. Em números absolutos, passaram de 158,3 mil em 2021 para 312,9 mil em 2025, um salto de 154,5 mil registros. Isso representa um crescimento acumulado de 97,6% no período de quatro anos. Mesmo anos intermediários mantiveram patamares elevados: 2022 e 2023 registraram pouco mais de 194,1 mil apontamentos cada, enquanto 2024 já havia alcançado 198 mil, antecipando a escalada que aconteceria em 2025.

“A digitalização dos serviços dos Cartórios de Protesto e o crescente aumento de protesto de dívidas tributárias ajudam a explicar a aceleração desse movimento”, explica Alexandre Arcaro, presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção São Paulo (IEPTB/SP). “Hoje já é possível fazer tudo online – envio de protestos, consulta de dívidas, pedidos de certidões e cancelamentos –, direto no site oficial www.protestosp.com.br. São mais de 90 mil cancelamentos mensais digitais pelo site, e o devedor pode optar por pagar por Pix, boleto ou cartão, sem necessidade de ida presencial ao Cartório”, completa.

Já para o credor, aquele que prestou um serviço ou entregou uma mercadoria e tomou um calote, o protesto permanece como um dos mecanismos mais eficazes de recuperação de crédito do país. Além de gratuito, mais de 65% das dívidas protestadas são pagas em até cinco dias úteis, permitindo que empresas recuperem valores sem custos e consumidores retomem acesso ao crédito.

Como consultar e regularizar