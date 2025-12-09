O Teatro Polytheama será palco de uma noite de celebração à música e à cultura brasileira no dia 12 de dezembro, às 20h, com o espetáculo “Especial de Fim de Ano – Coral Municipal de Jundiaí”. A apresentação integra a programação do Natal Luz 2025 e também marca as comemorações pelos 114 anos do teatro.
Neste espetáculo único, os três núcleos do Coral Municipal de Jundiaí – Coral Municipal (adulto), Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças e Pré-Coral Cidade das Crianças – se reúnem para apresentar uma versão pocket de seus musicais criados ao longo do ano. O público poderá conferir trechos de “Pela Estrada – Canções do Nosso Brasil”, interpretado pelo grupo adulto, e de “Turma da Mônica – Canções do Limoeiro”, apresentado pelos grupos infantis.
A regente do Coral Municipal, Vastí Atique, destaca a emoção que envolve o encontro dos diferentes núcleos no palco. “Será uma noite especial em que o Coral Municipal e os grupos infantojuvenis e pré-coral mostrarão o melhor dos musicais produzidos durante o ano de 2025 e, no final, uma música que nos remete à magia do Natal!”, afirma.
Com duração de 60 minutos e classificação livre, o espetáculo é aberto ao público. Haverá reserva de ingressos, com distribuição definida pela administração do Teatro Polytheama e pela bilheteria.
A direção artística é de Vastí Atique, com direção cênica de Vladimir Camargo.
Sinopse
Como parte do Natal Luz e da celebração dos 114 anos do Polytheama, os núcleos do Coral Municipal de Jundiaí unem seus dois novos espetáculos em uma edição especial. O Coral Infantojuvenil e o Pré-Coral Cidade das Crianças apresentam músicas do musical “Turma da Mônica – Canções do Limoeiro”, enquanto o Coral adulto interpreta parte do repertório de “Pela Estrada – Canções do Nosso Brasil”. Um encontro sensível que aproxima gerações e convida o público a cantar, se reconhecer e celebrar a arte e a cultura brasileira.
Ficha Técnica
Direção Artística Geral: Vastí Atique
Direção Cênica: Vladimir Camargo
Produção: Luana U.
Pré-Coral Cidade das Crianças
Regentes: Ana Carolina Tarício e Jéssica Augusto
Pianista: Mariana Borges
Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças – Núcleo Expressa
Regente: Jéssica Augusto Vieira
Pianista: Mariana Borges
Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças – Núcleo Retiro
Regente: Sofia Prado
Pianista: Gabriel Brandão
Coral Municipal de Jundiaí – Núcleo Adulto
Regente: Vastí Atique
Pianista: Cintia Campos
Preparadora Vocal: Thayana Roverso
Percussionista: Luis Henrique Oliveira
Núcleo Profissional:
Alana Antonietti, Bruno Cícero, Charles Yuri e Mirna Carvalho
Sopranos
Andressa Barduzzi
Candida Pinto Teixeira
Carolina Rigoni Marinelli Fossa
Elizabeth Botion Marino
Luana Zaparoli
Marcia Meier
Maria Denise Rodrigues dos Santos
Marisa de Fátima Gama de Oliveira
Mônica Camargo Cruvinel Cavalari
Natália da Silva Rodrigues
Silvia Bandini
Simone Stevaux
Taiz Kamura
Thaís da Silva Lima
Valderez Maria Almeida
Contraltos
Carla Cristina Cruz de Carvalho
Cinthia Alexandre da Silva
Claudia Barroso Nazario
Edileuza da Silva Barbosa
Fabíola Garcia de Mattos
Girlene Aparecida Pedraça Paiva
Iamara de Fátima Assolin
Mirna Carvalho Guimarães (monitora)
Nancy de Campos Freitas
Rosana Santos Oliveira
Tenores
Charles Yuri Custodio Leote (monitor)
Fábio Pêgas Barbosa
Henrique Palma
João Henrique Pereira de Moraes
Lucas de Oliveira Matos
Nicolas de Souza Lima
Rangel Oliveira Trindade
Renan Cupertino Silva Pinto
Ronaldo Gomes
Baixos
Aldimar de Jesus
Bruno Cicero da Silva (monitor)
Gerson Vieira Ribeiro
Sandro Marcelo de Paula Cavalari