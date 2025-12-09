O Teatro Polytheama será palco de uma noite de celebração à música e à cultura brasileira no dia 12 de dezembro, às 20h, com o espetáculo “Especial de Fim de Ano – Coral Municipal de Jundiaí”. A apresentação integra a programação do Natal Luz 2025 e também marca as comemorações pelos 114 anos do teatro.

Neste espetáculo único, os três núcleos do Coral Municipal de Jundiaí – Coral Municipal (adulto), Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças e Pré-Coral Cidade das Crianças – se reúnem para apresentar uma versão pocket de seus musicais criados ao longo do ano. O público poderá conferir trechos de “Pela Estrada – Canções do Nosso Brasil”, interpretado pelo grupo adulto, e de “Turma da Mônica – Canções do Limoeiro”, apresentado pelos grupos infantis.

